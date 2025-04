Női kézilabda BL: megkezdődik a harc a budapesti négyes döntőért – minden párharcban magyar érdekeltséggel!

Most kezdődik a tánc!

A legfontosabb mérkőzésekkel folytatódik a női kézilabda Bajnokok Ligája, amelyben az előttünk álló két hétvégén rendezik meg a negyeddöntős párharcokat. A címvédő Győr és a Ferencváros is idegenben játssza az első mérkőzést a válogatott jobbszélső Faluvégi Dorottyát is foglalkoztató német Ludwigsburg, illetve a dán Odense ellen.

A győrieknél a két balszélső, Fodor Csenge és a holland Bo van Wetering sérülés miatt hiányzott az elmúlt hetekben, játékuk erősen kérdéses szombaton is, így könnyen lehet, hogy a svéd Per Johanssonnak az Esztergom elleni legutóbbi bajnokihoz hasonlóan újra vészmegoldást kell találnia ezen a poszton.

„A Ludwigsburg igazán jó csapat, tavaly BL-döntős volt, és ebben az idényben is figyelemre méltó teljesítményt nyújt, idegenben legyőzte például az Esbjerget és a Brestet is. Nagyon jó meccset játszottunk ellene legutóbb Győrben, de természetesen a németek is tanulnak a hibákból. Gyors tempójú kézilabdát játszanak, jó lövőik és betöréseik vannak, valamint egy igazán jó svéd kapusuk, Johanna Bundsen. Az eredményeik önmagukért beszélnek, szóval kemény meccs lesz” – mondta a klubhonlapnak Per Johansson.

VÉLEMÉNYEK MÁRTON Gréta, az FTC balszélsője: – Most jönnek azok a feladatok, amelyekért eddig dolgoztunk, izgatottan várom a következő heteket, nincs sok hátra az idényből, mindent bele kell adni. Végletekig kiélezett meccsre számítok az Odense ellen, ha megnézzük a párosításokat, talán a miénk lehet a legszorosabb. A célunk, hogy a lehető legjobb játékot mutassuk és a legnagyobb különbséget alakítsuk ki, de borzasztóan nehéz dolgunk lesz, mert nagyon erős csapattal nézünk szembe. Jól jött a múlt heti válogatott szünet, egy kicsit mindenki el tudott vonatkozni a klubbéli feladatoktól és voltak olyan kerettagok, akik pihenni is tudtak. Laura GLAUSER, az FTC kapusa: – Kemény csapat az Odense, nagyon jó játékosokkal, akik trükkösek. Sok egy az egy elleni szituációt játszanak, ami nehézséget okozhat nekünk. Úgyhogy tényleg száz százalékot kell nyújtanunk vasárnaptól kezdve a jövő szombati visszavágóig. Az elmúlt időszakban érezhetően mindenki sokkal jobban összpontosít nálunk, és mindenki többet ad bele az edzéseken is, ami természetes.

A felek korábban hétszer mérkőztek meg az elitsorozatban, többek között a tavalyi döntőben és az aktuális csoportkörben is kétszer, az ETO kivétel nélkül nyert eddig.

„Végre megkezdjük a negyeddöntőket – fogalmazott a Győr norvég jobbszélsője, Emilie Hovden. – Idáig csak jó csapatok jutnak el, így kemény meccs­re számítok, főleg úgy, hogy idegenben kezdünk. Szerintem alaposan elemzik a németek az előző mérkőzésünket, tanulnak belőle, és talán néhány elemben még előre is lépnek, ezért nem lesz olyan könnyű dolgunk, mint legutóbb. A védekezés döntő lehet, jó lövői vannak az ellenfélnek, akik fizikailag erősek, távolról is veszélyesek, emellett nagyon gyorsan kézilabdáznak, szeretnek futni, úgyhogy nekünk is ezt kell tenni, és megpróbálni megállítani őket.”

A győriekkel kapcsolatos friss hír, hogy az együttes a francia Brest, a Ludwigsburg és a dán Odense mellett meghívást kapott az Egyesült Államokba a jövő júliusban és augusztusban első alkalommal sorra kerülő Pro Handball USA elnevezésű bemutató mérkőzéssorozatra.

Az ETO-hoz hasonlóan a csoportkörből automatikusan a nyolc közé jutó FTC-re rázós párharc vár a dán Odensével szemben. A két együttes eddig kétszer találkozott egymással a 2022–2023-as BL-idény csoportkörében, mindkétszer az FTC győzött. A dánok a legjobb nyolcnál tovább még nem jutottak az első számú kontinentális klubsorozatban. Az FTC csütörtökön hivatalos honlapján adott tájékoztatást arról, hogy az idény végén távozik a klubtól az átlövő Szöllősi-Zácsik Szandra, míg a világklasszis szerb irányító, Andrea Lekics befejezi profi pályafutását.