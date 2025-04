Szöllősi-Zácsik Szandra a nyáron elhagyja az FTC-t, Andrea Lekics visszavonul – hivatalos

A 34 éves Szöllősi-Zácsik távozását a Ferencváros hivatalos honlapján jelentette be csütörtök délután.

Szöllősi-Zácsik Szandra három periódusban összesen tizennégy éven át erősítette a Ferencvárost, amellyel kétszeres bajnoknak, négyszeres Magyar Kupa-győztesnek, kétszeres KEK-győztesnek és Bajnokok Ligája-ezüstérmesnek vallhatja magát, illetve nemrég szerezte meg az ezerötszázadik gólját a klub mezében. A magyar válogatottban eddig 89 mérkőzésen 291-szer volt eredményes.

A Ferencváros arról is hírt adott hivatalos honlapján, hogy Andrea Lekics az idény végeztével befejezi pályafutását. A szerb klasszis 2022-ben került a zöld-fehér klubhoz, amellyel Magyar Kupát és bajnokságot is nyert, és Bajnokok Ligája-ezüstérmesnek is vallhatja magát.

A 37 esztendős irányító 2013-ban – még a győriek játékosaként – Bajnokok Ligáját nyert, továbbá Magyarországon kívül szülőhazájában, valamint Szlovéniában és (Észak-)Macedóniában is bajnoki címet szerzett. A szerb válogatottban 122 meccsen 556 gólig jutott, nemrég hozzásegítette hazáját a világbajnoki részvételhez.

Mint ismert, a Ferencvárosnál folyamatosan zajlanak a változások, ami a következő keret kialakítását illeti. A távozó Allan Heine helyét Jesper Jensen veszi át, valamint Mette Tranborg és Vilde Ingstad érkezését is bejelentette már a klub, Valerija Maszlova viszont egy idény után elhagyja az együttest.