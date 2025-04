Női kézilabda BL: „Nem voltam még ott, csak tévében láttam, onnan csodálatosnak tűnt”

KÉZILABDA

NŐI BAJNOKOK LIGÁJA

NEGYEDDÖNTŐ, VISSZAVÁGÓ

Győri Audi ETO KC–HB Ludwigsburg (német) 29–22 (13–10)

Győr, 4955 néző. Vezette: Metalari, Nikolovszki (makedónok)

GYŐR: SAKO – Győri-Lukács 4, HOUSHEER 4, K. JÖRGENSEN 9 (5), Brattset Dale, Dulfer, Van Wetering 2. Csere: S. Toft (kapus), DE PAULA 4, Hovden 1, LAGERQUIST 1, V. Kristiansen 1, Rju Un Hi 3, Breistöl, Blohm. Edző: Per Johansson

LUDWIGSBURG: BUNDSEN – Faluvégi D. 2, Leuchter 1, J. Carlson 3 (2), GASSAMA 4, X. SMITS 4, Malá. Csere: Roth (kapus), Kudlacz-Gloc 1 (1), Thomaier 3 (3), Döll, A. Johansen, Nestaker 2, Hvenfelt, Behrend 2. Edző: Jakob Vestergaard

Az eredmény alakulása. 7. perc: 3–1. 14. p.: 6–3. 19. p.: 7–6. 24. p.: 11–8. 35. p.: 16–12. 40. p.: 19–14. 49. p.: 23–20. 55. p.: 26–21.

Kiállítások: 10, ill. 4 perc.

Hétméteresek: 5/5, ill. 8/6.

MESTERMÉRLEG

Per Johansson: – Minden elismerésem a német csapatnak az elmúlt két évi munkáért, csak mi tudtuk őket megállítani a Bajnokok Ligájában. Ezúttal sokáig nem sikerült megnyugtató előnyhöz jutni, ötven percen keresztül többször is visszajöttek a mérkőzésbe. Végül jó védekezéssel és igazi csapatteljesítménnyel küzdöttük ki a továbbjutást.

Jakob Vestergaard: – Hihetetlen hangulat volt a mérkőzésen. Az első félidőben nagyjából jól teljesített a csapatunk, bár ekkor is becsúsztak nem kívánt hibák. A szünet után a Győr Kristina Jörgensen irányításával nem hagyott kétséget a játék kimenetelét illetően. Úgy érzem, számunkra az első, hazai mérkőzésen úsztak el az esélyeink.

Továbbjutott: a Győri Audi ETO KC, kettős győzelemmel, 54–46-os összesítéssel