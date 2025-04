Nem bírt a Kisvárdával a Mosonmagyaróvár

Az Európa-bajnoki bronzérmes horvát Larissa Kalaus nyolc góllal, Mátéfi Dalma 14 védéssel zárt a vendégeknél. A hazaiaknál Varga Emília tíz alkalommal talált be, Caroline Aparecida Nogueira Martinsnak pedig 12 védése volt.

KÉZILABDA

NŐI NB I

MOTHERSON MOSONMAGYARÓVÁR–KISVÁRDA MASTER GOOD SE 27–27 (15–10)

Mosonmagyaróvár, 850 néző. V: Bátori, Szécsi Lantos

MOSONMAGYARÓVÁR: C. MARTINS – FALUSI-UDVARDI 5, Albek 1, Wolfs 3, Tóth G. 3, VARGA EMÍLIA 10 (6), Magyar F. 1. Csere: Halter (kapus), Tóth Eszter 2, Kukely A. 2, Faragó Luca. Megbízott edző: Stranigg Ferenc

KISVÁRDA: MÁTÉFI D. – Gém 1, Juhász F. 1, Novak 2, Gyimesi, Szabó Lili 3, MÉRAI 4. Csere: Leskóczi (kapus), L. KALAUS 8 (2), BUCSI 5, Karnik Sz. 1, Brajovics, Karé 1, Csáki L. 1, Roszoha. Edző: Józsa Krisztián

Az eredmény alakulása. 9. perc: 2–4. 16. p.: 8–6. 19. p.: 12–10. 30. p.: 15–10. 39. p.: 16–16. 44. p.: 20–17. 51. p.: 21–22. 58. p.: 25–27. Kiállítások: 2, ill. 8 perc. Hétméteresek: 7/6, ill. 2/2

MESTERMÉRLEG

Stranigg Ferenc: – Az első félidő támadásban és védekezésben is rendben volt, emellett a kapusteljesítmény is sokat segített. A második félidőre elfogyott a csapat. Több volt a koncentrációs hiba, védekezésben nem voltunk elég élesek, és támadásban is becsúsztak technikai hibák.

Józsa Krisztián: – Jó meccset játszottunk. Az első félidőben nem találtuk a megoldást egy az egy ellen, pontatlanok voltuk. Óriási erőt mutattunk azzal, hogy mínusz ötről fel tudtunk állni. Igazságos döntetlen született. Nem sok csapat szerez három pontot az Óvár ellen egy idényben, elégedettek vagyunk.