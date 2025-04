Az FTC győzelemmel felérő döntetlent harcolt ki Odensében a női kézi BL-ben

KÉZILABDA

NŐI BAJNOKOK LIGÁJA

NEGYEDDÖNTŐ, 1. MÉRKŐZÉS

ODENSE HB (dán)–FTC-RAIL CARGO HUNGARIA 27–27 (14–12)

Odense, 2187 néző. Vezette: Lovin, Stancu – románok

ODENSE: Lunde – ELVER 8, T. Rushfeldt Deila, Tchaptchet 2, AARDAHL 3 (1), Höjlund 2, HALILCEVIC 5. Csere: Ten Holte, Reinhardt (kapusok), Aune 1, Burgaard 1, Valle Dahl 4 (4), Van der Vliet, Fauske 1. Edző: Ole Gjekstad

FTC: Glauser – Malestein 6 (4), Klujber 1, Dmitrijeva 2, Edwige, BÖLK 4, Márton G. 2. Csere: Janurik (kapus), KANOR, MASZLOVA 6, Cvijics 4, Lekics 1, Simon P. 1. Edző: Allan Heine

Az eredmény alakulása. 3. p.: 2–2. 9. p.: 4–2. 18. p.: 6–7. 24. p.: 10–10. 26. p.: 12–11. 34. p.: 16–14. 38. p.: 18–14. 45. p.: 21–19. 52. p.: 23–22. 56. p.: 26–23.

Kiállítások: 4, ill. 10 perc

Hétméteresek: 6/5, ill. 4/4

ÖSSZEFOGLALÓ

Nem volt megállás, húsvétvasárnap újabb két negyeddöntővel folytatódott a női kézilabda Bajnokok Ligája. A kora délutáni meccsen a CSM Bucuresti egygólos előnyt szerzett az Esbjerggel szemben, majd következhetett a Ferencváros, amely az Odense otthonában vendégszerepelt. A két csapat korábbi két találkozóját egyaránt az FTC nyerte meg, most azonban nagyon kiegyenlített összecsapásra volt kilátás – annál is inkább, mert a dánok kapuját a csődöt jelentő Viperstől megszerzett kapuslegenda, Katrine Lunde őrizte.

Aki attraktív, támadó kézilabdára számított az első félidőben, az alighanem nagyot csalódott – ennek ugyanis nyoma nem volt, helyette viszont mindkét csapat remekelt védekezésben, és ehhez Lunde valamint Laura Glauser is hozzátette a magáét a kapuban. Az FTC-nél Angela Malestein hibátlanul lőtte a heteseket, Valerija Maszlovának is voltak – ekkor még csak – felvillanásai, de a másik oldalon valamivel több volt a kiemelkedő egyéni teljesítmény: így Elma Halilcevicé és a következő idényben már a Győrt erősítő Helena Elveré is.

A csapatok jobbára fej fej mellett haladtak az első félidőben, vezetett a Ferencváros is, de az Odensének arra is volt lehetősége, hogy négygólos előnybe kerüljön. Helyette azonban meg kellett elégednie a kétgólos vezetéssel a szünetben (14–12).

A második félidőben sem a kreatív támadásokról szólt a találkozó, viszont továbbra is sokat rontott mindkét csapat. Az FTC-nél a félidő elején Emily Bölk bizonyult vezéregyéniségnek, majd megint Maszlova pillanatai következtek: az orosz átlövő akkor szerzett nagyon fontos gólokat átlövésből, amikor arra csapatának a legnagyobb szüksége volt.

A dánok a 43. percben megléptek ugyan négy góllal, és növelhették is volna előnyüket, de az FTC – kihasználva a hazaiak hibáit – a hajrában visszakapaszkodott. Maszlova bombáival szemben nem volt ellenszer, hat másodperccel a vége előtt – amikor már csak egy gólra olvadt az Odense előnye – az addig keveset játszó Darja Dmitrijeva betalált, ezzel döntetlenre mentette csapatának a találkozót (27–27).

A jövő heti visszavágót így kétségkívül a Ferencváros várhatja kedvezőbb helyzetből.

PERCRŐL PERCRE