Női kézilabda BL: egygólos előnyt szerzett a CSM Bucuresti

A CSM Bucuresti és az Esbjerg az előző négy évet tekintve harmadszor találkozott egymással, és az előző két párharcot a dánok nyerték, igaz, akkor egyértelmű esélyesek is voltak.

A mostani idényben viszont a CSM sokkal jobb játékot mutatott, elsősorban támadásban, és Cristina Neagu is úgy érezte, hogy ez egy kiegyenlített párharc lesz, 50-50 százalék esélyt adott mindkét félnek.

Neagu egyébként pályafutása utolsó hazai BL-meccsére készült, és ő szerezte a románok első gólját is a mérkőzésen (1–2). A CSM végig futott az eredmény után, 1–2, 2–3 és 3–4 után tudott csak egyenlíteni, ezt követően állandósult a két-három gólos különbség. Neagu és Pintea hiába szerzett öt-öt gólt, elsősorban a hétgólos Henny Reistadnak köszönhetően a dánok vonultak 15–13-as előnnyel a szünetre.

A második játékrészben feljavult a bukaresti együttes, 15–18-nál egymás után háromszor is betaláltak a hazaiak, Alina Grijseels találatával először volt náluk az előny (21–20). A CMS innentől végig tartotta az előnyt, vezettek négy góllal is (29–25), sőt, még két perccel a vége előtt is maradt három az előnyből. A dánok végül kozmetikáztak az eredményen, és végül csak egygólos hátrányban várhatják a dániai visszavágót, amelyet április 27-én rendeznek.

A CSM-ben a keretben volt, de nem lépett pályára az idény végén Szombathelyre távozó Pásztor Noémi.

NŐI BAJNOKOK LIGÁJA, NEGYEDDÖNTŐ, 1. MÉRKŐZÉS

CSM Bucuresti–Esbjerg 30–29 (13–15)

Ld: Pintea (10), Neague (7), Friis (4), ill. Reistad (12), Möller (5), Solberg-Isaksen (4)