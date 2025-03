Nyolc „kis BL-döntő" vár a budaörsi együttesre a női kézilabda NB I-ben

SŰRŰ HETEKEN VANNAK TÚL a Budaörs női kézilabdacsapatánál. A korábbi válogatott karmester, Buday Dániel által irányított együttes március elején a Mosonmagyaróvár elleni helyosztón aratott bravúros, 22–18-as győzelemmel bronzéremmel zárta története első négyes döntőjét a Magyar Kupában. Nem sokkal később kiderült, hogy az egyik alapember, az olimpiai hatodik, Európa-bajnoki bronzérmes, Bajnokok Ligája-győztes balszélső, Szöllősi-Schatzl Nadine a BL-sikerre is esélyes francia Metzben fejezi be az idényt kölcsönben. A három győzelemmel, két döntetlennel és 12 vereséggel a kiesést jelentő utolsó előtti, 13. helyen álló budaörsiek ilyen előzményekkel vágnak neki a kritikus bajnoki hajrának, az utolsó kilenc fordulónak.

„Tudtuk, hogy a bajnoki küzdelem végig kiegyenlített és szoros lesz, tényleg csak nüanszok döntenek a hét-nyolc azonos képességű rivális között. Ez be is igazolódott – mondta a csapatot 2020 nyara óta irányító Buday Dániel. – Egy-egy sérülés, a napi forma és a hazai pálya is dönthet a pontokról, és még csak most megyünk bele a sűrűjébe. Nem vagyunk könnyű helyzetben, de bízom benne, hogy jó színvonalú, nagy csatát hozó meccseket vívunk, és meg tudjuk szerezni azokat a pontokat, amelyek a bentmaradáshoz szükségesek. A Magyar Kupa-szereplés jó alapot adhat, önbizalommal várhatjuk a következő mérkőzéseket, ebből kell építkezni.”

Schatzl távozása kapcsán a tréner arról beszélt, az élet hozta ezt a lehetőséget a válogatott játékosnak, ők pedig engedtek a kérésének, hiszen nincs értelme erőszakkal bárkit is tartóztatni, de megvannak a megfelelő poszttársak, akikben bíznak, és akik el tudják látni a feladatot. Abból pedig lesz bőven, hiszen a következő két körben két közvetlen alsóházi riválissal találkoznak: szombaton idegenben a Békéscsabával, jövő hétvégén pedig otthon a Dunaújvárossal.

„Bizakodva várjuk ezeket a meccseket, nyilván nem lesz egyszerű dolgunk, de bízom benne, hogy korrekt körülmények között, nagy csatában dőlnek el a találkozók – folytatta Buday. – Nincsenek nagy különbségek a csapatok között, nagyon szoros a küzdelem a bentmaradásért. Remélem, a kupaérem tényleg önbizalmat és magabiztosságot ad nekünk, ez persze nem azt jelenti, hogy magától jönnek a sikerek, óriási fegyelem és küzdelem kell, de úgy látom, erre vevők is a lányok, jól dolgoznak és hajtanak a mindennapokban. Kilenc mérkőzés vár még ránk, abból vegyük le a Győr ellenit, szóval, ha úgy vesszük, akkor nyolc »kis Bajnokok Ligája-döntőnk« lesz, kérdés, ebből mennyit tudunk megnyerni, de ezzel a felfogással kell mindig kifutnunk a pályára. Nem vagyok annak a híve, hogy túlbeszéljünk bizonyos élethelyzeteket, profi sportolókról van szó, akik tudják, mi a tét – a vagányságot elvárom továbbra is, miként a fegyelem, a küzdőszellem, az akarat is alapelvárás részemről, ezek létfontosságúak lesznek a hátralévő meccseken.”