Női kézi NB I: rangadót nyert Mosonmagyaróváron a Vác

A mérkőzést a hazaiak kezdték jobban, akik az első bő tíz percben többször vezettek, s ugyan 6–5 után a Vác egy ötgólos rohammal fordított, de hiába vezetett négy góllal is, a szünet előtt a Mosonmagyaróvár is egyenlíteni tudott (14–14).

A második félidőben a hazaiak 16–14-re is vezettek, de ezután újabb rövidzárlat következett a részükről: a Vác megint produkált egy 5–0-s sorozatot, amely után az MKC csak futott az eredmény után. De volt ereje a hazai csapatnak, amely az utolsó öt perc kezdetén, Ines Ivancok góljával beérte ellenfelét.

A végjátékban viszont a Vác maradt nyugodtabb és volt pontosabb, s ezt kihasználva 26–25-re nyert, így most már nemcsak jobb gólkülönbségével, hanem két ponttal is megelőzi a Mosonmagyaróvárt a tabellán. Ráadásul Horváth Roland csapata a Szombathelyt is megelőzte.

NŐI KÉZILABDA NB I

18. FORDULÓ

Motherson Mosonmagyaróvári KC–Váci NKSE 25–26 (14–14)

Mosonmagyaróvár, 860 néző. Vezette: Dáné, Marton

MOSONMAGYARÓVÁR: Halter – FALUSI-UDVARDI 5, Albek 2, Wolfs 1, Tóth G. 1, IVANCOK-SOLTIC 8 (1), Stranigg Zs. 3. Csere: Horváth Sz. (kapus), Tóth E. 1, Faragó 1, Kukely 2, Varga Emília 1, Magyar F. Megbízott edző: Stranigg Ferenc

VÁC: ZAJ – Such 1, Háfra 2, TYISKOV-HELEMBAI 3, Kurucz, Csíkos 2, Wald 3. Csere: Bukovszky (kapus), Pelczéder 3, AFENTALER 5 (1), JUHÁSZ G. 6, Varga Emőke 1. Edző: Horváth Roland

Az eredmény alakulása. 16. perc: 6–6. 21. p.: 6–10. 30. p.: 14–14. 33. p.: 16–14. 43. p.: 17–20. 49. p.: 21–22. 52. p.: 21–25. 56. p.: 25–25.

Kiállítások: 8, ill. 6 perc.

Hétméteresek: 3/1, ill. 1/1

MESTERMÉRLEG

Stranigg Ferenc: – A védekezésünk rendben volt, és a kapusteljesítmény is sokat segített. Sajnos kulcspillanatokban megint elbizonytalanodtunk, az átlövőjáték nem volt elég hatékony. A ziccerek értékesítése sem ment, és a lövéshatékonyság sem volt jó.

Horváth Roland: – A múlt héten az Esztergom ellen már érett a pontszerzés, most ez végre meg is valósult. Nem volt szép meccs, de úgy gondolom, megérdemelten nyertünk. Akartunk, harcoltunk, aminek meglett az eredménye.