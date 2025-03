Kristiansen és Breistöl is visszatért, a Győr 27 góllal verte meg a Vasast a női kézi NB I-ben

A Rába-partiak ugyan csak tizenhárom játékost neveztek a Vasas elleni találkozóra, de ott volt a keretben a januárban második gyermekének életet adó Veronica Kristiansen és az Európa-bajnokságon kézközépcsontjában szalagsérülést szenvedő Kristine Breistöl is, akik most tértek vissza a csapatba.

A kisalföldiek esélyeshez méltó teljesítményt nyújtottak, s az első percekben a Vasas még vezetni tudott, de 3–2-es előnye után a Győr egy 11–0-s (!) rohamot vett és már a 21. percre eldöntötte a lényegi kérdéseket. A Vasas tizedik góljára a 45. percig (!) kellett várni, amikor a győriek már harmincnál jártak, végül magabiztosan győztek 42–15-re.

A hazaiaknál Kristiansen két, Breistöl egy góllal tért vissza, Per Johansson pedig a csapat mellett az egyéni teljesítményekkel is elégedett lehetett, hiszen Linn Blohm hétszer, Fodor Csenge és Emilie Hovden hatszor, Bruna de Paula és Rju Un hi öt-öt alkalommal talált be, míg a kapuban Sandra Toftnak nyolc, Hatadou Sakónak tíz védése volt.

NŐI KÉZILABDA NB I, 19. FORDULÓ

Győri Audi ETO KC–Vasas 42–15 (21–8)

Részletes jegyzőkönyv később!