Csak döntetlent játszottunk Montenegróval, még nem jutottunk ki az Eb-re

FÉRFI KÉZILABDA EURÓPA-BAJNOKI SELEJTEZŐ

2. CSOPORT, 4. FORDULÓ

MAGYARORSZÁG–MONTENEGRÓ 29–29 (17–14)

Visszatért a magyar férfi kézilabda-válogatottba kisebb húzódás után Bánhidi Bence, ami nagy erősítést jelentett a Montenegró elleni hazai csoportmeccsre még akkor is, ha a múlt hét szerdán, Podgoricában Rosta Miklós a Szeged beállójának távollétében is tökéletesen megoldotta a feladatát. Bánhidi első megmozdulása rögtön látványosra sikeredett, a hatoson, a kapunak háttal állva megkapta a labdát Ónodi-Jánoskúti Mátétól, de nem fordult rá, hanem kapásból, hátrafelé ellőve bevágta a hálóba.

Míg mi magabiztosan kezdtünk, a délszlávok az első tíz percben csak három gólt tudtak szerezni, egyrészt mert a remekül záró felállt falunk ellen kellett támadniuk, középen a Sipos Adrián, Ligetvári Patrik, Szita Zoltán hármas remekül dolgozott össze, mögöttük a remekül védő Bartucz Lászlóban pedig az első hat lövésből három akadt el. Még az is simán belefért, hogy a helyzetet egyébként remekül felismerő Fazekas Gergő félpályás emelése az üres kapu felső hálójára esett.

A védelmünk a huszadik percben hagyott ki először, amikor a jobbátlövő Branko Vujovics ütközés, vagy bármiféle ellenállás nélkül futott el a kilencesig, ugrott fel és zúdította a labdát a hálónkba, majd Chema Rodríguez szövetségi kapitány időt is kért, miután a 23. percben Stefan Csavor találatával egyenlítettek a vendégek. A szünetre mégis három gólos előnnyel mentünk, az első félidő hajrájában főleg Ónodi-Jánoskúti játszott remekül és hasznosan, elsőként zárt vissza, ha kellett, gólt dobott, gólpasszt adott és labdát szerzett, így vezetésünk megérdemelt volt, egy néhány perces időszakot és néhány felesleges technikai hibát leszámítva kézben tartottuk az első játékrészt.

A második félidőt azonban nem is kezdhettük volna rosszabbul, a montenegróiak három perc alatt fordítottak, Fazekas csak négy perc elteltével szerezte meg a játékrész első magyar gólját. Tíz percnek kellett eltelnie, mire a hazaiak visszaszerezték a kezdeményezést, Lékai Máté két hetest értékesített, Sipos Adrián is betalált, Palasics Kristóf pedig akkor védett, amikor kellett. Sőt, mintha kicsit fel is húzták volna magukat a mieink, Bánhidi Bence hatodik találata után már öt góllal vezettünk negyedórával a vége előtt, a vendégek hét és fél percig nem szereztek gólt.

Akár sima is lehetett volna a hátralévő idő, de nem lett az, mi is elkezdtük körbelőni a kaput, elkapkodott és pontatlan passzok váltották egymást labdaeladásokkal, hagytuk az ellenfelet visszajönni és újra kiegyenlíteni. Az utolsó percben döntetlen állásnál aztán megvolt a lehetőségünk, Palasics nagyot védett, de Bodó Richárd a kapu fölé bombázott, így maradt a 29–29, és a májusi selejtezőmérkőzésekig várni kell az Eb-kijutásra.

Finn győzelem Szlovákiában A csoport másik mérkőzésén Finnország a kiegyenlített első félidő után magabiztos játékkal verte a vendéglátó szlovákokat. A hazaiak legjobbja a 10 gólos Marco Antl, míg a vendégeké a kilenc találatig jutó Benjamin Helander volt.

A másik mérkőzésen: Szlovákia–Finnország 25–26 (15–14)

AZ ÁLLÁS 1. MAGYARORSZÁG 4 3 1 – 127–110 7 2. Montenegró 4 2 1 1 122–121 5 3. Finnország 4 2 – 2 99–107 4 4. Szlovákia 4 – – 4 113–123 0

A MAGYAR VÁLOGATOTT MÉRKŐZÉSKERETE

Kapusok: Bartucz László (Tatabánya), Palasics Kristóf (Benfica – Portugália)

Jobbszélsők: Imre Bence (Kiel – Németország), Krakovszki Zsolt (Wetzlar – Németország)

Jobb­átlövő: Ónodi-Jánoskúti Máté (FTC)

Irányítók: Fazekas Gergő (Wisla Plock – Lengyelország), Hanusz Egon (Benfica – Portugália), Lékai Máté (FTC)

Beállók: Bánhidi Bence (Szeged), Papp Tamás (Csurgó), Rosta Miklós (Dinamo Bucuresti – Románia), Sipos Adrián (Melsungen – Németország)

Balátlövők: Bodó Richárd (Szeged), Győri Mátyás (FTC), Ligetvári Patrik (Veszprém), Szita Zoltán (Wisla Plock – Lengyelország)

Balszélső: Bóka Bendegúz (Balatonfüred)