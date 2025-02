Új szerzemény és szerződéshosszabbítások az Albánál – félévet értékeltek Fehérváron

Szombaton az Alba Fehérvár KC együttese Vácon ötven percig uralta a mérkőzést, ám ezt követően szinte „lefagyott” a gárda, és ennek vereség lett a vége. A tabellára nem ildomos ránézni, mert közel sem a csapat tudásának megfelelő pozíciót foglal el, ne kerteljünk: jelenleg egy csapatot, az MTK-t előzi meg, azaz kieső helyen áll.

Szuzanna Lazovics a lányok montenegrói szakvezetője a bajnokság feléhez érve értékelt, illetve az előttük álló időszakról is beszélt.

„Az idény nagyon jól indult, győzelmekkel és jó mérkőzéseket játszottunk, ám ezt követően olyan meccseken is veszítettünk, amelyeken várható lett volna a pontszerzés. Ennek ellenére én látom a fejlődést a csapaton, több tekintetben is léptünk előre az idény elejéhez képest. Az építkezéshez idő kell, meg vagyok győződve arról, hogy ennek az eredménye még inkább látható lesz a bajnokság második felében. Vácon az első ötven percben a bajnokság legjobb eddig ötven percét produkáltuk, nagyon sajnálom és csalódott vagyok utolsó tíz perc miatt, amikor saját magunk miatt veszítettük el a mérkőzést. Ettől függetlenül ez az ötven perc is mutatta, hogy sokat léptünk előre, de a korábbi meccseken is pozitívumokat mutatott a csapat. A klub minden támogatást megad, hogy a fejlődés beérjen. Be szeretnénk bizonyítani, hogy mérkőzésről mérkőzésre jobbak leszünk, ezt kell megmutatnia az idény második felének. Én is más kultúrából érkeztem, nekem is hozzá kellett igazítanom a stílusomat az itteni kézilabdához és a játékosokhoz. A játékosok egyre jobban idomulnak, hogy megszokják a stílust és a mentalitást. Amennyiben ránézünk a tabellára, láthatjuk, hogy nagyon sűrű a mezőny, és az élcsoporthoz tartozó csapatok ellen is többször bizonyítottunk, az FTC és az ETO ellen hosszú periódusokon keresztül megmutattuk, hogy fel tudjuk venni a kesztyűt és nem megyünk feltett kézzel a pályára. Ezt a mentalitást szeretnénk folytatni a továbbiakban is, a fejlődéshez idő kell, és az előbb-utóbb az eredményekben is meg fog mutatkozni.”

Az elmúlt hét folyamán némiképp átalakult az AFKC játékoskerete, ugyanis elhagyta a klubot, családi okok miatt hazatért a lengyel átlövő Malgorzata Trawczynska, helyére igaz „nagyvadat” szerződtettek a fehérváriak. Vácon már be is mutatkozott a 30 éves, 25-szörös horvát válogatott balkezes jobbátlövő, Katarina Pavlovic, aki korábban a román Minaur Baia Mare csapatát erősítette. A játékossal másfél éves szerződést kötöttek.

„Huszonkét éve kézilabdázom, ez a sportág az életem, nagyon sok helyen megfordultam pályafutásom során akár játékosként, akár ellenfélként. Örültem a székesfehérvári lehetőségnek, a szerződésem is mutatja, hogy hosszabb távra tervezek itt” – hangsúlyozta. Három játékos szerződéshosszabbításáról is beszámolt az egyesület. A beálló Kocsis Bettina kettő, míg Takó Viktória és Szabó Kitti egyaránt plusz egy évre kötelezte el magát.

Közülük Takó Viktória a legrégebben tagja a csapatnak.

„Negyedik éve játszom itt, nagyon megszerettem a csapatot és Fehérvárt is. Nagyon sok játéklehetőséget kapok, ami manapság az NB I-ben ritkaság számba megy, főleg egy szélsőnek. Idén ugyan egy kicsit nehezebb a bajnokság, de úgy érzem, jönni fognak az eredmények” – tette hozzá a balszélső. Szó esett a továbbiakban a klub fennállásának eddigi legnagyobb sikerének, a 2005-s EHF-kupa-győzelemnek a 20 éves jubileumáról, amelyet méltóképpen szeretnének megünnepelni.