„Őrület, ami itt van!” – így érzi magát Hatadou Sako Győrben

NŐI KÉZILABDA BAJNOKOK LIGÁJA

CSOPORTKÖR, 13. FORDULÓ

B-CSOPORT

GYŐRI AUDI ETO KC–HB LUDWIGSBURG (német) 32–19 (17–8)

Győr, 4751 néző. V: Dojcsinov, Gorecov (bolgárok)

GYŐR: SAKO – GYŐRI-LUKÁCS 6, Housheer 4 (1), NZE MINKO 4, Blohm 1, Dulfer, Van Wetering 3. Csere: S. Toft (kapus), K. Jörgensen 3, DE PAULA 4, RJU UN HI 3, Fodor Cs. 2, Brattset Dale 1, Lagerquist 1. Edző: Per Johansson

LUDWIGSBURG: BUNDSEN – Faluvégi 3, A. Johansen, SMITS 3, Gassama, Nestaker 1, Döll. Csere: Roth (kapus), Thomaier 5 (4), Behrend, J. Carlson 2, Hvenfelt 1, Mala 3, Leuchter 1. Edző: Jakob Vestergaard

Az eredmény alakulása. 7. perc: 5–0. 15. p.: 10–1. 19. p.: 11–3. 22. p.: 14–4. 27. p.: 17–7. 35. p.: 19–10. 40. p.: 19–13. 45. p.: 22–13. 53. p.: 28–16

Kiállítások: 8, ill. 2 perc

Hétméteresek: 2/1, ill. 5/4

MESTERMÉRLEG

Per Johansson: – Álomszerűen kezdtünk, kitűnő teljesítményt nyújtott a csapat. Nem vettük félvállról az ellenfelet, az utóbbi mérkőzéseiken tapasztaltak következtében jól felkészültünk ellenük. A szünet után még fel tudtak zárkózni a vendégek, de az utolsó negyedórában magabiztos játékkal tettük biztossá a győzelmet.

Jakob Vestergaard: – Tíz perc, negyedóra alatt eldőlt a mérkőzés, gyenge védekezésünk nem hagyott nyitott kérdést a továbbiakat illetően. A győrieknél többen is topformában játszottak, egyértelműsítve, hogy a hazai csapat jobb a mienkénél. Nekünk a következő fontos német bajnoki mérkőzésre is kellett koncentrálni.