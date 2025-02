Ehhez nem fért kétség: alaposan elverte a Győr a Ludwigsburgot

NŐI KÉZILABDA BAJNOKOK LIGÁJA

CSOPORTKÖR, 13. FORDULÓ

B-CSOPORT

GYŐRI AUDI ETO KC–HB LUDWIGSBURG (német) 32–19 (17–8)

Győr, 4751 néző. V: Dojcsinov, Gorecov (bolgárok)

GYŐR: SAKO – GYŐRI-LUKÁCS 6, Housheer 4 (1), NZE MINKO 4, Blohm 1, Dulfer, Van Wetering 3. Csere: S. Toft (kapus), K. Jörgensen 3, DE PAULA 4, RJU UN HI 3, Fodor Cs. 2, Brattset Dale 1, Lagerquist 1. Edző: Per Johansson

LUDWIGSBURG: BUNDSEN – Faluvégi 3, A. Johansen, SMITS 3, Gassama, Nestaker 1, Döll. Csere: Roth (kapus), Thomaier 5 (4), Behrend, J. Carlson 2, Hvenfelt 1, Mala 3, Leuchter 1. Edző: Jakob Vestergaard

Az eredmény alakulása. 7. perc: 5–0. 15. p.: 10–1. 19. p.: 11–3. 22. p.: 14–4. 27. p.: 17–7. 35. p.: 19–10. 40. p.: 19–13. 45. p.: 22–13. 53. p.: 28–16

Kiállítások: 8, ill. 2 perc

Hétméteresek: 2/1, ill. 5/4

MESTERMÉRLEG

Per Johansson: – Álomszerűen kezdtünk, kitűnő teljesítményt nyújtott a csapat. Nem vettük félvállról az ellenfelet, az utóbbi mérkőzéseiken tapasztaltak következtében jól felkészültünk ellenük. A szünet után még fel tudtak zárkózni a vendégek, de az utolsó negyedórában magabiztos játékkal tettük biztossá a győzelmet.

Jakob Vestergaard: – Tíz perc, negyedóra alatt eldőlt a mérkőzés, gyenge védekezésünk nem hagyott nyitott kérdést a továbbiakat illetően. A győrieknél többen is topformában játszottak, egyértelműsítve, hogy a hazai csapat jobb a mienkénél. Nekünk a következő fontos német bajnoki mérkőzésre is kellett koncentrálni.

ÖSSZEFOGLALÓ

A két csapat formája alapján remek vasárnap délutáni programot ígért a Bajnokok Ligája-címvédő győri női kézilabdacsapat és a német bajnok, a BL-ben tavaly ezüstérmes Ludwigsburg összecsapása a sorozat B-csoportjában. A csoportelső győriek múlt hétvégén a Vipers kizárása miatt pihentek, az utolsó hazai csoportmeccsüknek azzal a tudattal vághattak neki, hogy hazai győzelem esetén biztosan negyeddöntősök.

A találkozó előtt az Audi Arénában a győri szurkolók megemlékeztek a csapat tizenegy éve elhunyt norvég vezetőedzőjéről, Karl Erik Böhnről, míg az Európai Kézilabda-szövetség az előző idény legjobb szélsőjét, Győri Lukács Viktóriát és a legjobb kapust, Sandra Toftot köszöntötte.

A győri kapuban mégsem a dán kiválóság kezdett, hanem Hatadou Sako. A francia játékos kapuját az első tizenöt percben csupán egy alkalommal tudták bevenni, pont a korábbi győri Faluvégi. A védekezés mellett gólszerzésben is jeleskedtek a kisalföldiek, Dione Housheer passzából Győri-Lukács már a kilencedik ETO-gólt szerezte negyedórát követően. A népes közönség a tizenhetedik percben már tízig számolhatott, látszott tehát, hogy a győriek hamar biztossá akarják tenni negyeddöntős részvételüket. Ha kellett, az első fél órában ötvenöt százalékos hatékonysággal védő Sako a mezőnyben is hozzátette a magáét, skandálta is nevét a közönség.

A szünetre 17–8-as győri vezetéssel vonulhattak a felek. A második félidő elején a szpíker felhívta a szurkolók figyelmét, ne kényelmesedjenek el a kilencgólos vezetés tudatában, kell a támogatás a csapatnak. Kellett is a közönség ereje, a Ludwigsburg kapujában a svéd válogatott Johanna Bundsen sorra hárította a hazai ziccereket, a 40. percben hatra apadt a győri előny, 19–13-as vezetésnél időt kért Per Johansson. Megrázta magát az ETO, a csapatkapitány Kari Brattset fontos találattal törte meg a gólcsendet, majd Fodor Csenge és az idény végén távozó dél-koreai átlövő, Rju Un Hi is bevette Bundsen kapuját. Fodor a 48. percben visszaállította a tízgólos különbséget, Sako pedig a második játékrészben sem adta alább.

A hajrára színezés is belefért, Rju szép passzal hozta helyzetbe Győri-Lukácsot, a szélső nem hibázott, a hazai előny csak nőtt. A győriek 32–19-re nyertek, a sikerrel biztossá vált, hogy a negyeddöntőben folytatják, míg Faluvégi Dorottyáékra rájátszás vár. A csoportkör küzdelmei a jövő hétvégén befejeződnek, az ETO az Esbjerg otthonába látogat február 23-án, vasárnap, ott dől el a csoportelsőség.

AZ ÁLLÁS 1. GYŐR 13 11 1 1 368–310 +58 23 2. Esbjerg 13 10 1 2 390–328 +62 21 3. Odense 13 9 – 4 391–351 +40 18 4. Brest 14 7 1 6 414–383 +31 15 5. Ludwigsburg 13 6 1 6 367–371 –4 13 6. Vipers 14 3 1 10 245–296 –51 7 7. Rapid Bucuresti 13 2 1 10 329–391 –62 5 8. Buducsnoszt 13 1 2 10 303–377 –74 4

PERCRŐL PERCRE