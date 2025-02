Malestein hálás a klubrekordot beállító ferencvárosi csapattársainak

Szó szerint megszenvedett a győzelemért Kaproncán a már biztos negyeddöntős Ferencváros. A női kézilabda Bajnokok Ligája-csoportkör utolsó előtti fordulójában a bajnoki és Magyar Kupa-címvédő a rájátszásba jutó horvát élcsapat vendége volt, és az első félidőben mutatott játéka alapján még nehéz volt elképzelni, hogy két ponttal tér haza. A végén azonban keserves hajrával (na meg a francia kapus, Laura Glauser utolsó percben bemutatott két bravúrjával) meglett az újabb ferencvárosi siker.

„Nagyon jól kezdtünk, ám a Podravka felzárkózott, miközben visszaesett a teljesítményünk. Túl sok területet engedtünk át a horvátoknak, akik könnyű gólokat tudtak szerezni – értékelt a meccs utáni sajtótájékoztatón Allan Heine, a Fradi dán edzője. – Emiatt csalódott vagyok, ennél több kell tőlünk. A második félidőben viszont változtattunk és a legfontosabb, hogy megváltozott a hozzáállásunk is, így változott a játék képe is. Eggyel nyertünk, ennek nagyon örülünk, ha az elsőben nem is, a második játékrészben igazoltuk, hogy jó csapat vagyunk – azonban még sok munka vár ránk az idény hátralévő részében.”

A hat kísérletéből hatszor eredményes holland válogatott jobbszélső Angela Malestein kiállítása miatt az utolsó két percet emberhátrányban kellett megoldania az FTC-nek.

„Nagyon büszke vagyok a csapatra, főleg, arra a teljesítményre, amit a második félidőben mutattunk – mondta Malestein. – Ugyanakkor hálás is vagyok a lányoknak, mert a végén a kiállításom után is nagyszerűen küzdöttek. Tudtuk, hogy nehéz dolgunk lesz, mert a Podravka az elmúlt hetekben bizonyította, hogy egyre jobb és jobb játékra képes. A kulcs a védekezésünk volt, a szünet után betonbiztosak voltunk hátul.”

Az egyaránt válogatott irányító Vámos Petrát és a kapus Szemerey Zsófit is foglalkoztató francia Metz a 16 csapatos mezőnyben továbbra is egyedüliként veretlen, és újabb sikerével az is eldőlt, hogy az első helyen végez az A-csoportban, míg az FTC másodikként várhatja az áprilisi negyeddöntőt (amelyben a B jelű nyolcasban harmadik helyen végző dán Odensével is találkozhat). A zöld-fehérek egyébként beállították a klubrekordot, már most 11 győzelmet számlálnak az elitsorozat aktuális kiírásában, annyit, mint az eddig csúcsot jelentő 2022–2023-as idényben (amelyben ezüstérmesként zártak) összesen szereztek.