Nagyon izgalmas végjáték után nyert Kaproncán az FTC

KÉZILABDA

NŐI BAJNOKOK LIGÁJA, CSOPORTKÖR

13. FORDULÓ A-CSOPORT

Podravka Koprivnica (horvát)–FTC-Rail Cargo Hungaria 29–30 (18–14)

A NAGY MÚLTÚ Podravka otthonában vívta utolsó előtti csoportmérkőzését a női kézilabda Bajnokok Ligájában a már biztosan negyeddöntős Ferencváros. A zöld-fehérek tavaly szeptember közepén hazai pályán simán, 33–24-re győztek, ám a már rájátszásba jutó horvátok az elmúlt hónapokban jó formába lendültek, a legutóbbi nyolc meccsükből két vereség és egy döntetlen mellett ötöt is sikerrel zártak – a jórészt fiatal horvátok tehetségekre építő kaproncaiak abszolút igazolták is, hogy jó passzban vannak.

Pedig a közel százötven lelkes drukkerük által buzdított ferencvárosiak nem kezdtek rosszul, hat perc után 4–1-re vezettek, aztán úgy tűnt, mintha ennyivel meg is elégedettek volna… A taktikailag kiválóan felkészült hazaiak jobban kézilabdáztak az első játékrészben, hatékonyan fékezték meg a vendégtámadókat, gyakorlatilag minden magyar lépésre volt válaszuk. A döcögősebb rajt után fokozatosan belelendült a házigazda, amely egy hat nullás sorozattal jó negyedórát követően 8–5-re lépett el a közel kilenc percig gólképtelen magyar bajnoktól. A francia klasszis, Laura Glauser sem tudott segíteni a kapuban, a válogatott Janurik Kinga fel is váltotta. A huszadik percben 11–7 volt az állás, öt perccel később viszont 12–12-nél utolérte riválisát a Fradi, de a vezetést nem tudta visszavenni, sőt, a hajrában újra néggyel húzott el a jobban összpontosító Kapronca.

Jókora formajavulásra lett volna szüksége a dán Allan Heine csapatának, amely két gyors góllal is kezdte a második félidőt, de tovább zárkózni nem tudott, mert a támadásoknál változatlanul sok volt a pontatlanság, a védelemben adódó lyukakat pedig a Koprivnica rendre megtalálta, így az utolsó húsz percre fordulva is őrizte előnyét. Ez azonban a záró negyedórához közeledve elolvadt, a szünet után kiválóan beszálló Simon Petra góljával 24–24-nél hosszú idő után újra utolérte ellenfelét a sokat variáló, a megfelelő felállást rendületlenül kereső és gyorsabb tempóban kézilabdázó Ferencváros. Védekezésben feljebb tudtak kapcsoltak a vendégek, ez elengedhetetlen volt a visszakapaszkodáshoz. Majd a vezetés visszavételéhez is: az 54. percben az orosz Darja Dmitrijeva góljával 27–28-ra módosult az állás.

Újabb fordulópont már nem volt a találkozón, ami Glauser két óriási mentésén is múlt az utolsó percben. Finoman fogalmazva sem teljesített jól az FTC, de a hajrára megrázva magát kihasználta fáradó (de jó hírét igazoló) riválisa hibáit, így – ha szenvedve is – Horvátországból is elhozta a két pontot. 29–30