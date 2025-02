Lemondott a magasabb fizetésről, a PLER-nél marad a szlovén kézilabdázó – hivatalos

A 26 éves szlovén balátlövő a nyáron érkezett a PLER-hez. Az NB I góllövőlistáját 103 találattal fölényesen vezeti – a második Dean Bombac eggyel több meccsen meccsen 82 gólt lőtt –, de az ősszel volt, hogy egész Európa legjobb góllövőjének számított a gólátlagot tekintve.

Gregor Ocvirk újabb egy évre írt alá a PLER-Budapesthez.

„Gregor képességeit senki nem vonja kétségbe, kimagasló lövőerővel és játékintelligenciával rendelkezik, ezt mutatja a góllövőlistán elfoglalt helyezése is – kezdte Börcsök Csaba szakosztályvezető. – Több ajánlata is volt, akárcsak Stefannak, de mindketten lemondtak a magasabb fizetésről, és inkább a PLER-t választották. Számunkra ez nagyon jó visszajelzés, hogy olyan közösség alakult ki nálunk, hogy a játékosok kevesebb pénzért is inkább nálunk maradnak. Boldogok vagyunk, hogy Gregor Ocvirk jövőre is a PLER színeiben lövöldözheti a gólokat.”

A szlovén játékos is nagyon elégedett, hogy továbbra is Pestszentlőrincen játszhat.

„Először is szeretném megköszönni a klubnak, hogy hitt bennem, és újabb egyéves szerződést ajánlott nekem. Igen, igaz, hogy számos ajánlatom volt, egészen komoly kluboktól is, de úgy döntöttem, hogy maradok, mert nagyszerűen érzem itt magam. A szurkolók fantasztikusak, s egy jól szervezett, igazi profi klub a PLER, ahol minden adott ahhoz, hogy tovább fejlődjek, és remélem, hogy közösen új szintre tudjuk emelni a klubot. Fontos volt a döntésemben az is, hogy a családommal nagyon jól érezzük magunkat Budapesten. Remélem, hogy nagyon jó eredményeket fogunk elérni a PLER-rel, és ígérem a szurkolóknak, hogy a maximumot fogom nyújtani, hogy a klub elérje a céljait!” – idézte a klub a játékost.