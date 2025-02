Ezért marad Berlinben a világ legjobb férfi kézilabdázója

Mathias Gidsel jelenleg a világ legjobb férfi kézilabdázójának számít. A jobbátlövőt a Handball-Planet 2023 után 2024-ben is sportága legjobbjának választotta, amit alátámaszt, hogy a dán válogatottat a párizsi olimpián és a januári, dán, horvát, norvég közös rendezésű világbajnokságon is aranyéremig vezette. Gidsel az ötkarikás játékokon és a vb-n is gólkirály (előbbin 62, utóbbin 74 gólig jutott), illetve MVP (legértékesebb játékos) lett, így nem csoda, hogy számos élcsapat érdeklődött iránta.

A Skjernben pallérozódó, a Füchse Berlinhez 2022-ben a GOG-tól igazoló jobbátlövő – mint azt klubja bejelentette – egy évvel, 2029-ig hosszabbította meg eredetileg 2028-ig szóló szerződését, s beszélt döntése hátteréről is.

„Természetesen beszéltem más klubokkal, helytelen lenne, ha nem beszéltem volna más német csapatokkal arról, hogy megnézzem, milyen irányba haladnak. Akik itt vagyunk, elég jól ismerjük a kézilabda világát ahhoz, hogy tudjuk, melyik klubokkal beszéltem. Nem kell neveket mondanom” – idézte Gidsel hétfői sajtótájékoztatón elhangzott szavait a dán Tv2, megjegyezve, ősszel leginkább arról lehetett hallani, hogy a dán klasszis 2026 nyarától a Flensburgot erősíti.

Gidsel ezzel kapcsolatban továbbra sem nevezte meg a klubot, de azt határozottan kijelentette, hogy csak a német Bundesliga csapatait találta érdekesnek.

„Vannak más lehetőségek? Sok beszélgetés és hosszas elmélkedés után úgy gondolom, hogy a jövő itt (Berlinben) a legjobb — mind nekem, mind a klub számára” – magyarázta Gidsel, akinek legnagyobb vágya a Bundesliga megnyerése.

„Egyértelművé tettem, hogy német bajnok akarok lenni” – húzta alá a dán klasszis, kitérve arra is, hogy az aranyérem megszerzéséhez a klubnak is fejlődnie kell.

A Füchse Berlin a német férfi kézilabda-bajnokság előző kiírásában ezüstérmes lett, ellenben a Német Szuperkupát elhódította.