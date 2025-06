Négyesélyes harc a BL-trófeáért a férfi kézilabdában

Vajon összejön-e napjaink két legnagyobb sztárja, Mathias Gidsel és Dika Mem találkozója a döntőben? Talán ez a legizgalmasabb kérdése a Bajnokok Ligája előttünk álló négyes döntőjének. Nikola Karabatic és Mikkel Hansen tavaly nyári visszavonulása után nem kellett sokat várnunk, hogy megtaláljuk a sportág új arcait – hiszen már azelőtt is ott voltak a szemeink előtt. A Füchse Berlin dán, illetve a Barca francia jobbátlövője is olyan képességekkel megáldott kézilabdázó, aki a nagy elődökhöz hasonlóan varázslatos teljesítményre képes. Azonban nem lesz könnyű dolguk, mert a szombati ellenfeleikben is benne van a tökéletes hétvége lehetősége.

FÜCHSE BERLIN–NANTES

Tudva azt, hogy a négyes döntő 2010 óta íródó történetében mennyiszer borult a papírforma, már-már aggasztó lehet a Füchse Berlinnek, hogy szinte az összes szakértő első számú esélyesként tekint rá… Igaz, teljes joggal tartják a BL-trófea legnagyobb várományosának, hiszen egy héttel ezelőtt megnyerte a világ legerősebb bajnokságának számító Bundesligát. Egy másik nézőpontból a berliniek tekinthetnek úgy a helyzetükre, hogy az elmúlt évek példás építkezése már ezzel is kifizetődött, most pedig jöhet a jutalomjáték. Látva a csúcsformát, amelyben Mathias Gidsel és társai játszanak hosszú ideje, igenis nevezhetjük őket a hétvége favoritjának. Viszont mégis óvatosnak kell lenniük, mert a kölni rutin még Gidselnek is hiányzik, a Füchse ezelőtt egyedül 2012-ben járt a négyes döntőben. Szombati ellenfele, a Nantes azóta kétszer is (2018 és 2021) megfordult itt. A franciák szintén példás teljesítménnyel harcolták ki az újabb részvételüket a portugál Sporting CP elleni párharcban. Az irányító Aymeric Minne a három hete elszenvedett bokasérüléséből felépült, rajta kívül sok múlhat az évadban hozzá hasonlóan szintet lépő Thibaud Briet és Julien Bos teljesítményén. Ráadásul Ivan Pesicben ugyanúgy benne van, hogy „kivédi az ellenfél szemét”, mint a túloldalon Dejan Miloszavljevben.

BARCA–MAGDEBURG

Újabb fejezet következik a két legendás klub csatájában. A katalánok 12 sikerükkel rekordbajnokok, a Magdeburg pedig már 1978-ban, 1981-ben, 2002-ben és 2023-ban – azaz három teljesen különböző korszakban – is ünnepelhetett. A Barca a legutóbbi négy kiírásból hármat megnyert, korábban ilyen domináns teljesítményre Kölnben senki sem volt képes. Azonban Carlos Ortega együttesét a most véget érő idényben kétszer is elkapták a spanyol ligában, és a Szeged is megmutatta a negyeddöntőben, hogy bizony ez a keret nem érinthetetlen. Az ősszel sérüléssel bajlódó, ismét ereje teljében lévő Dika Mem leglátványosabb góljai nagyon kellenek majd, ahogyan a világ legjobb kapusának, Emil Nielsennek is hoznia kell „földöntúli” teljesítményét. A németek ugyanis tavaszra nagyon összekapták magukat, a Bundesligában reménytelen helyzetből szorongatták meg a Füchse Berlint, és egyre jobb állapotban vannak. SZ. Z.

BAJNOKOK LIGÁJA, FÉRFIAK,

NÉGYES DÖNTŐ, KÖLN

Elődöntő

Június 14., szombat

15.00: Füchse Berlin (német)–HBC Nantes (francia) (Tv: Sport1)

18.00: Barca (spanyol)–SC Magdeburg (német) (Tv: Sport1)

Helyosztók

15.00: bronzmérkőzés (Tv: Sport1)

18.00: döntő (Tv: Sport1)