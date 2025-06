Férfi kézi BL: Gidsel kiállítása is belefért a Füchse Berlinnek, amely biztos sikerrel jutott be a döntőbe

Nem tartott sokáig Mathias Gidsel élete első BL négyes döntős mérkőzése, miután a 9. percben egy szerencsétlen mozdulat miatt piros lapot kapott. A Füchse Berlin dán jobbátlövője egy hosszabb lépés közben megcsúszott, és így pont kigáncsolta a Nantes éppen ziccerben felugró jobbszélsőjét, Kauldi Odriozolát.

A németek a világ legjobb játékosa nélkül is jól tartották az első percekben kiharcolt előnyüket, ami nagyban a kapuban óriási napot kifogó Dejan Miloszavljevnek volt köszönhető. A kapus – többek között – kettős emberhátrányban ziccert védett, amivel teljesen elbizonytalanította az ellenfél játékosait. A Füchse még úgyis hatgólosra tudta növelni az előnyét (16–10), hogy a Gidsel melletti másik legjobb gólszerzője, Lasse Andersson sokáig nem találta önmagát.

A balátlövő az első félidő hajrájában azért csak „megérkezett a mérkőzésbe”, látványos találatokat szerzett, így csapata megnyugtató, 18–12-es vezetés birtokában mehetett be a Lanxess Arena öltözőjébe. A térfélcserét követően a francia válogatott irányítója, Aymeric Minne pihenőt kapott Grégory Cojeantól, a szlovén Rok Ovnicek szervezte a Nantes játékát. Valamit ki kellett találnia a vezetőedzőnek, mert Gidsel piros lapja óta – és ellenére is – az történt a pályán, amit a Füchse szeretett volna.

Ovniceknek sikerült lendületet vinnie a franciák támadásaiba, és olyan extrákkal, mint amilyen a jobbkezes beálló, Nicolas Tournat bal kézzel dobott gólja is volt, 24–15-ről mínusz hatra képesek voltak visszajönni. A fellángolásuk azonban nem tartott sokáig, Miloszavljev már a hétméteresek hárításában is elkezdett jeleskedni, ahogyan a 22 éves Nils Lichtlein is olyan indulócsellel kápráztatta el a rajongókat, mint amivel általában az ekkor már a lelátón melegítőben ülő Gidsel szokta…

A hajrában a balszélső Tim Freihöfer elérte a két számjegyű gólmennyiséget, amivel ő is bebizonyította, hogy a Füchse bizony jóval több mint „egyszemélyes hadsereg”! A Bundesliga győztese 34–24-es sikerével egyetlen lépésre került attól, hogy a BL-trófeát is a magasba emelhesse. Teheti ezt egy friss és kipihent Gidsellel felállva, ami egy olyan kétnapos terhelésben, mint amilyen a négyes döntő, valóban aranyat érhet Jaron Siewertéknek.

KÉZILABDA

FÉRFI BAJNOKOK LIGÁJA

NÉGYES DÖNTŐ, KÖLN

ELŐDÖNTŐ

Füchse Berlin (német)–Nantes (francia) 34–24 (18–12)

Legjobb gólszerzők: Freihöfer 11 (6), L. Andersson 7, Lichtlein 5, ill. Tournat 6, Rivera 4 (2). Kapusok: Miloszavljev 15 védés (38 %-os hatékonyság), ill. Pesic 5 (19 %), Biosca 4 (24 %)

Később

18.00: Barca (spanyol)–Magdeburg (német) (Tv: Sport1)