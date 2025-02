Az idény végén távozik a holland beálló a DVSC-től

Haggerty a keresztszalag-szakadást szenvedő Juhász Kata pótlására érkezett Debrecenbe 2023 nyarán, s a DVSC két évre szóló szerződést kötött vele. A holland válogatott beálló a hajdúságiak mezében eddig 64 tétmérkőzést játszott, ezeken éppen 64 gólt lőtt. A szerződése június 30-án lejár, s mivel Juhász Kata újra egészséges, a 28 éves kézilabdázó nyáron távozik – közölte a klub a honlapján.

„Köszönettel tartozom ezért a két évért, hiszen megtiszteltetés ebben a csapatban játszani. Az első pillanattól kezdve nagyon jól érzem magam Debrecenben és rengeteg szép emlékkel gazdagodtam. Főleg az első szezonunk sikerült emlékezetesre a Bajnokok Ligája-szerepléssel. A sztárcsapatok elleni mérkőzések és a bravúrok, amiket elértünk, felejthetetlenek. Nagyon szeretem a hazai meccseink hangulatát, mindig élmény ennyi szurkoló előtt pályára lépni. A sportban sosem tudhatod, hogy mi vár rád, most az élet úgy hozta, hogy váltanom kell. Magam is kíváncsian várom, hogy milyen új kihívásokkal kell majd nyártól szembenéznem, de addig még bőven van tennivalóm Debrecenben is. Szeretnék szép eredménnyel búcsúzni a szezon végén, és talán találkozunk még a jövőben” – nyilatkozta Tamara Haggerty.