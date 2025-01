Visszavághat Vámos Petráéknak a Fradi

„PAZAR, SZUPER, VARÁZSLATOS” – ilyen jelzőkkel illették a francia Metz szurkolói Vámos Petrát, a csapat irányítója ugyanis remek játékkal és hat góllal járult hozzá a Pásztor Noémivel felálló CSM Bucuresti legyőzéséhez a Bajnokok Ligája legutóbbi fordulójában, sőt a meccs emberének is megválasztották. A kapuban Szemerey Zsófi is hozzátette a magáét, 45 százalékos hatékonysággal védett. A Metz 27–24-es sikerével megőrizte veretlenségét és első helyét a csoportjában, azonban tartja vele a lépést a magyar bajnok Ferencváros is, Klujber Katrinék Ljubljanában elsősorban stabil védekezésüknek köszönhetően tudtak nyerni öt góllal. A szombati ellenfelet korábban tíz éven át erősítő Laura Glauser védéseire ezúttal is nagy szüksége lesz a magyar csapatnak.

A Fradit ebben az évadban egyedül a Metz tudta legyőzni, a két csapat őszi meccsét 24–19-re nyerték meg a jobban hajrázó franciák. Az idény végén búcsúzó Allan Heine együttese azóta szárnyal, a BL-ben és a Magyar Kupában hibátlan, a bajnokságban viszont – négy nappal a Metztől elszenvedett vereség után – egy debreceni döntetlen rontja az összképet. A Krim elleni sikert követően a hétközi kupameccsen a váciakat múlták felül a zöld-fehérek, így címvédőként ott lesznek az MK négyes döntőjében.

Ha az FTC Érden a Metz ellen is folytatni tudja kiváló sorozatát, átveszi a vezetést a csoportjában, és szinte biztosan negyeddöntős, ráadásul klubcsúcsot is dönt, a BL csoportkörében ugyanis sosem nyert nyolcnál több meccset. Az is kiderült a héten, hogy a nyártól a dán Jesper Jensen veszi át a szakmai irányítást Heinétől.

Jelentős kihívásokkal kellett szembenéznünk a Metz elleni októberi mérkőzésünkön, a visszavágótól többet várunk. Elemeztük azt a meccset, láttuk a hibákat, amelyeket kijavítva hatékonyabbá válhatunk. Mindent meg fogunk tenni azért, hogy a francia bajnokkal szemben itthon tartsuk a két pontot. Allan HEINE, az FTC vezetőedzője



NŐI BAJNOKOK LIGÁJA, CSOPORTKÖR

10. FORDULÓ

A-CSOPORT, szombati mérkőzések

16.00: FTC-Rail Cargo Hungaria–Metz HB (francia), Érd (Tv: Sport1) – élőben az NSO-n!

16.00: CSM Bucuresti (román)–Krim Ljubljana (szlovén) (Tv: Sport2)

18.00: Podravka (horvát)–CS Gloria Bistrita (román)

Vasárnap

14.00: Storhamar–Nyköbing

1. Metz 9 8 1 – 271–242 +29 17 2. FTC 9 8 – 1 256–221 +35 16 3. Podravka Vegeta 9 4 1 4 243–248 –5 9 4. CSM Bucuresti 9 4 – 5 254–259 –5 8 5. Ljubljana 9 4 – 5 251–255 –4 8 6. Gloria Bistrita 9 3 – 6 254–264 –10 6 7. Storhamar 9 2 1 6 234–245 –11 5 8. Nyköbing 9 1 1 7 244–273 –29 3 AZ A-CSOPORT ÁLLÁSA