Női kézi NB I: öt góllal nyert a Vác otthonában a DVSC, Békéscsabán győzött a ligautolsó MTK

A Vácott öt góllal nyerő hajdúságiak legeredményesebb gólszerzője Kristin Thórleifsdóttir volt hét találattal. Idénybeli második győzelmét aratta a tabella utolsó helyén tanyázó MTK – a fővárosi együttes a Békéscsaba otthonában tudott nyerni. A Kisvárda a nyolc, illetve hétgólos Mérai Maja, Erin Novak páros vezérletével győzte le a Vasat, míg a Dunaújváros odahaza kapott ki az Esztergomtól – a vendég együttesben Faragó Lea 14 gólt dobott.

KÉZILABDA

NŐI NB I, 13. FORDULÓ

Dunaújvárosi Kohász KA–Mol Esztergom 29–34 (18–17)

Dunaújváros, 500 néző. V: Bóna, Földesi

DUNAÚJVÁROS: Ogunteye – Arany 3, KELLERMANN 7 (1), Malovics 1, Kpodar 3 (2), LUCHIES 4, Paróczy 3. Csere: Wéninger (kapus), Török Fanni 1, Terzic 2, Somionka 1, SZALAI B. 3, Lakatos P. 1, Borgyos. Edző: Gulyás Péter

ESZTERGOM: Herczeg – KOVÁCS ANETT 4, Ballai B. 1, SZUCSÁNSZKI 3, KISFALUDY 6, FARAGÓ LEA 14 (7), Hajtai 4. Csere: Tóth Nikolett (kapus), Bede, Nick, Majoros K., Mlinkó, HORVÁTH F. 2. Edző: Elek Gábor

Az eredmény alakulása. 5. perc: 2–3. 15. p.: 8–10. 22. p.: 11–14. 25. p.: 14–14. 30. p.: 17–16. 35. p.: 19–20. 40. p.: 23–22. 45. p.: 26–24. 51. p.: 26–28. 56. p.: 28–31. Kiállítások: 10, ill. 4 perc. Hétméteresek: 3/3, ill. 8/7

MESTERMÉLRLEG

Gulyás Péter: – Gratulálok játékosaimnak, mert ma mindent megtettek a sikerért. Védekezésben olyan eredményeket mutattak, amelyek eddig hiányoztak a játékunkból. Ez jó alap a folytatásra, hogy mi is elkezdjük a pontgyűjtést. Ezzel a felfogással, ilyen mentalitással lehet majd a jövőben dolgozni.

Elek Gábor: – A Kohász a játék több elemében jobban teljesített, mint amit eddig láttam. Az első félidő teljes dráma volt számunkra, de szünet után is rengetek védekezési problémával küszködtünk. Igazából ismét a rutin és Faragó Lea nyerte meg számunkra a találkozót. Nagyon-nagyon nem tetszett a mérkőzés, borzasztóan fegyelmezetlenek voltunk, csak a két pontnak örülhetünk. Szurkolóink viszont rengeteget segítettek ma is. Lezárult egy félév és huszonkét pontot gyűjtöttünk, a harmadik helyen állunk, erre viszont igen büszke vagyok.

Tappe-Békéscsabai Előre NKSE–MTK Budapest 28–29 (16–15)

Kisvárda Master Good SE–Vasas SC 31–27 (17–14)

Váci NKSE–DVSC Schaeffler 23–28 (12–17)

További jegyzőkönyvek később...