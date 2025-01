Imre Bence szeretne az egyenes kieséses szakaszban játszani

A német THW Kiel játékosa legutóbb 2023 nyarán lépett pályára világbajnokságon, amikor a juniorválogatott tagjaként a második helyen végzett a korosztályos vb-n. Az MTI-nek Felcsúton úgy nyilatkozott, nagyon boldog lenne, ha idén is ezüstéremmel zárnának, bár Chema Rodríguez szövetségi kapitány rendszerint azt mondja nekik, hogy mindig az aranyéremért kell kimenni egy világversenyre.

„Egyelőre azonban a csoportkörrel kell foglalkoznunk, mert egyrészt a pontokat visszük magunkkal, másrészt szerintem Guineát leszámítva hasonló szintű csapatok szerepelnek a csoportunkban” – magyarázta.

A horvát-dán-norvég közös rendezésű világbajnokság csoportkörében, Varasdon január 15-én Észak-Macedónia, 17-én Guinea, 19-én Hollandia lesz a magyarok ellenfele, egyaránt 20.30-tól. A csoportok első három helyezettje jut a szintén varasdi középdöntőbe.

„Hollandia három éve legyőzött minket hazai közönség előtt, szeretnénk ezért visszavágni. Olyan csapat nincs a csoportunkban, amely kimondottan esélyes, de akik vannak, azok nagyon kellemetlenek” – vélekedett.

Szerinte a magyar is ilyen válogatott, legalábbis biztosan ezt gondolják az ellenfelek, mert bár nincsenek benne nagy sztárok, a játékosok nagyon jó egységet alkotnak, ezáltal mindig veszélyesek akár a nagy csapatokra is.

„Egyre nyitottabb a férfimezőny, egyre több a jó játékos, a csapatok is egyre jobbak, úgyhogy kíváncsian várom, mire lehetünk képesek” – mondta.

Imre szerint a középdöntőben is olyan riválisokkal találkozhatnak, amelyek nagyon közel vannak hozzájuk tudásban. Mint felidézte, Ausztria tavaly legyőzte őket az Európa-bajnokság középdöntőjében, de csak egy gólon múlt. Katarról tudják, hogy mindig kellemetlen, és Franciaország ellen sem szabad úgy felmenniük a pályára, hogy azt a meccset elengedik, mert tavaly nyáron látszott, hogy ők is meg tudtak remegni, és magukhoz képest nem zártak jó olimpiát hazai közönség előtt.

„Mindenki ellen van esély. Nagyon szeretnék a kieséses szakaszban játszani, az már azt jelenti, hogy a legjobb nyolcban vagyunk” – szögezte le.

Reményei szerint sok magyar szurkol majd nekik a helyszínen, mert a drukkerek az utóbbi időben nagyon sokat segítettek a válogatottnak. Meglátása szerint spanyol szövetségi kapitányuk mindig készül valami újdonsággal, főleg egy világverseny előtt. Próbálja a saját repertoárját fejleszteni és bővíteni, ez biztosan így lesz most is, hiszen a csapat vevő rá. Az első néhány edzésen azokat az elemeket vették át, amiket eddig is játszottak, mert azokhoz mindig nyugodtan vissza lehet nyúlni, azok működőképesek. Imre egy évvel ezelőtt az ötödik helyezéssel zárult Európa-bajnokságon robbant be a felnőttmezőnybe, majd nyáron a Ferencvárostól a német élvonalbeli THW Kielhez igazolt. Mint mondta, egyre jobban érzi magát Németországban, már beszéli a nyelvet, ez is könnyebbséget jelent számára. Mostanra szinte teljesen beilleszkedett, és az első jól sikerült mérkőzése után „szerencsére szárnyra kaptam”.

„Azt gondolom, jól megy a játék, újra nagy bizalmat kapok a büntetők terén. Volt egy időszak, amikor nem lőttem, mert nem ment annyira jól, de most újra én lőhetem, és már élek is vele” – mesélte a Bundesligában 47 gólnál járó jobbszélső. Hangsúlyozta, egyre jobb formában vannak, egyre jobban játszik mindenki, és továbbra is szeretnének trófeákat nyerni, visszakerülni a Bajnokok Ligájába, hogy ősztől Veszprémben vagy Szegeden is pályára léphessenek. A magyar szövetség decemberben Imre Bencét választotta az év legjobb férfi felnőtt teremkézilabdázójának.

„Természetesen nagyon boldog vagyok, hogy azt gondolták, ez a díj engem illet” – reagált a jobbszélső, akinek a válogatott edzőtáborában mindenki gratulált és biztató szavakat mondott.

„Azt mondták, hogy megérdemeltem. Tényleg jólesik, de ez a tavalyi év volt, most pedig már egy új év van. Tavaly összességében jó esztendőt zártunk – talán az olimpia lehetett volt egy kicsit jobb –, szeretnénk ezt folytatni és nagyot alkotni idén. Bízom benne, hogy ez a világbajnokságon összejön. Egy éremmel, de egy elődöntővel is nagyon boldogok lennénk” – hangsúlyozta.