Háfra Noémi megtörte a csendet: a Vácra igazolása előtt már fel akart hagyni a kézilabdázással

Háfra Noémi a ferencvárosi éveket követően 2021-ben került a Győri ETO-hoz, de kevés játéklehetőséget kapott, így a következő idényt már kölcsönben a dán Odensénél kezdte, ám súlyos térdsérülést szenvedett és kilenc hónapos kihagyás várt rá. A rehabilitációja második felét már Győrben végezte, közben a kisalföldi klubnál bejelentették, hogy a 2023–2024-es évadot a montenegrói Buducsnoszt Podgoricában tölti kölcsönben, azonban miután felépült a sérüléséből, itt sem jött be a számítása. Ezt követően került a német Bietigheimhez (azóta már Ludwigsburg az együttes neve), ahol nem tudta magát beverekedni a BL-döntőig jutó csapatba – ezért igazolt haza tavaly októberben Vácra.

Erről az időszakról eddig nem nyilatkozott a 26 éves balátlövő, azonban a ChampSport ügynökség által készített interjú második részében részletesen is kifejtette, miért intett búcsút a légióséletnek. Háfra, elmondása szerint, motiváltan érkezett meg 2023 végén a német csapathoz, ahol Jakob Vestergaard vezetőedző is azzal fogadta, hogy szeretnék újra felépíteni. A junior-vb-győztes játékos tudta, hogy a fizikai állapota nem az igazi és játékhiánnyal is küzd, ráadásul egy orvosi vizsgálaton azt mondták neki, hogy nem forrt össze jól a porc a korábban műtött térdében, így újabb beavatkozásra lenne szükség, amelyről hallani sem akart.

„Egy idő után a csapattársaim is azzal jöttek oda hozzám, hogy nem értik, miért nem kapok játéklehetéséget” – mondta Háfra, aki azt elismerte, a védekezésén volt mit csiszolnia.

„Tavaly augusztusban jött a töréspont, addig még szépen tűrtem a mellőzést. Az alapozás során a bal szélre kerültem, mert a szélsők éppen sérültek voltak. Próbáltam nem mutatni, hogy megalázó számomra. Az egyik felkészülési meccsen én lőttem az utolsó gólt, a következő videózásnál annyit mondott az edző, hogy jól megoldottam a posztot. Aztán kerülgettük egymást egy ideig, talán egy hétig is halogatta a személyes beszélgetést, végül a Győr elleni meccs előtt került rá sor.

Addigra már teljesen elvesztettem a motivációmat, és ott tartottam, hogy abba akarom hagyni a kézilabdázást. Úgy voltam vele, hogy már nincs erőm bármiből is visszajönni. Csak a rosszat láttam, hogy nem bíznak bennem és az utolsó helyen kezelnek mindenhol.

Azért is viselt meg ennyire, mert nem tudtam magamban hová tenni, nem tudtam, miért kapom sorra a pofonokat az élettől” – folytatta az interjúban, hozzátéve, hogy mennyire csalódott, amiért külföldön nem tudta megmutatni, hogy mire képes.

A menedzsere sem hagyta, hogy hatalmába kerítse a visszavonulás gondolata, és a Vácban találták meg az ideális helyszínt arra, hogy kimozdítsák ebből a lelkiállapotból. „Amint megérkeztem Vácra, újra erő költözött belém – magyarázta. – Azt éreztem, hazaértem, és biztonságban vagyok, itt megint meglesz felém a bizalom, és nem fognak hitegetni. Ha megígérnek valamit, az úgy is lesz.”

Ugyanakkor fájó pontként élte meg, hogy lemaradt a párizsi olimpiáról, és nem kapott igazán esélyt rá, hogy kiharcolja a helyét a végül hatodik helyen záró magyar válogatottban.

„Kis lehetőséget szerettem volna kapni, hogy megmutassam, itt vagyok és lehet rám számítani. Inkább csak belenézegettem a meccseinkbe, nem tudtam egyiket sem végignézni. Csalódás volt, hogy a minimális esélyt sem kaptam meg. Az olimpiával aztán lezártam magamban a válogatottság kérdését, a hazai Eb-ről való lemaradásom már nem fájt annyira. Eldöntöttem, csak magamra figyelek, hogy újra élvezni tudjam a játékot, és nem szeretnék felesleges terheket pakolni a vállaimra. Ha a játékommal kiérdemlem, jönni fog a válogatott meghívó.”

A beszélgetés végén az önképe is szóba került, és hogy miként látja magát a következő olimpiai ciklusban.

„Évekig nem tudtam tükörbe nézni – vallotta be. – Nem szerettem önmagamat, most azon az úton járok, hogy ez megváltozzon. Azt tudnám mondani mindenkinek, ha szeretjük önmagunkat, sosem vagyunk egyedül, mindig a tükörbe fogunk tudni nézni, és senki nem állíthat meg minket. Minden nap azon dolgozom, hogy megtaláljam ezt a harmóniát és szeressem magamat.”

„(...) Remélem, négy év múlva még mindig játszani fogok. Szeretnék ott lenni Los Angelesben a következő olimpián, azonban ez még nagyon messze van. Szintén nagy célom a BL-győzelem és arról sem mondtam még le, hogy az idény legjobb játékosa legyek. Most azonban ezeket félretettem, mert fontosabb, hogy megtaláljam a boldogságot, és büszke lehessek magamra. Hogy olyan csapatban játszhassak, ahol bíznak bennem, valamint hogy jöjjön vissza az a motiváció és játékszeretet, amely korábban jellemzett.”

A TELJES INTERJÚ