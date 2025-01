Bánhidi Bence: Ez az igazi arcunk, ezt kell továbbvinnünk a középdöntőbe

„Nagyon nehéz volt, de fantasztikus mérkőzést játszottunk. A csapat és a szurkolók is lenyűgözőek voltak, úgy büszke vagyok, és mindenki az lehet. Hollandia nagyon jó csapat, ám remekül védekeztünk az egy az egy elleni szituációkban, és jók voltunk támadásban is – értékelt az M4 Sport kamerája előtt Chema Rodríguez, a magyar válogatott szövetségi kapitánya, majd szóba került a rengeteg kétperces kiállítás. – Ha Hollandia ellen játszol, és sokszor próbálkoznak egy az egyben, mivel kisebb termetűek, akkor ez benne van, sok kiállítás lesz. Viszont ezután is jól védekeztünk, és jól támadtunk akkor is, amikor eggyel kevesebben voltunk. Persze ez nem könnyű, a következő mérkőzéseken igyekszünk kevesebb alkalommal emberhátrányba kerülni.”

A spanyol szakvezető ezt követően már a középdöntős szakaszról beszélt: „Folytatjuk az utunkat, mindig a következő találkozó a legfontosabb. Most pontosan nem is tudom, ki lesz a következő ellenfél, de készülnünk kell, majd pedig pontokat szerezni. Szinte minden csapat azonos szinten van, szóval nagyon nehéz lesz. Lépésről lépésre kell növelni a pontjaink számát, és akkor mehetünk tovább a negyeddöntő felé.”



A találkozón három gólt szerző Imre Bence elárulta, miben látta a siker kulcsát: „Csapatként játszottunk, és szerintem kívülről is látni lehetett, hogy 110 százalékot adtunk ki magunkból. Sok kétpercest kaptunk az elején, és féltem, nehogy kipirosozzanak minket. Nagyon hiányzott volna Sipi és Liget a védelemből, ha gyorsan elveszítjük őket – ők ketten megalapozták ott a sikert, és nem lehetett nem küzdeni. Most jönnek a franciák, meg szeretnénk őket verni, de természetesen esélyesebbek nálunk. A másik két mérkőzés viszont ki-ki meccs lesz, ha azokat megnyerjük, akkor ott a helyünk a nyolc között. A saját játékomról annyit, örülök, hogy sikerült újjáépítenem magamat a második félidőben, és be tudtam lőni a két ziccert. Természetesen engem bosszant a legjobban, hogy nem megy annyira a játék.”



„Csapatként küzdöttünk még akkor is, amikor az ellenfél vezetett – kezdte Bánhidi Bence, a magyar csapat beállója. – Az elején nem éreztük a ritmusukat, majd az első félidő végére elkezdtünk jól játszani. Zártabban védekeztünk, támadásban okosabban játszottunk, de ha eladtuk a labdát, azonnal megbosszulták gyors gólokkal. Amit ma mutatott a csapat a pályán, az az igazi arcunk, úgyhogy ezt kell továbbvinnünk a középdöntőbe. Az első meccs olyan volt, amilyen, azt gondolom, tanultunk belőle, kijavítottuk a hibákat. A mai mérkőzés önmagáért beszél, és innentől kezdve minden a mi kezünkben van.”



FÉRFI KÉZILABDA-VILÁGBAJNOKSÁG

CSOPORTKÖR

3. FORDULÓ

D-CSOPORT (VARASD)

MAGYARORSZÁG–HOLLANDIA 36–32 (19–17)

Varasd, 4000 néző. V: Jörum, Kleven (norvégok)

MAGYARORSZÁG: Palasics – Fazekas G. 2, Ilic Z. 3, SIPOS A. 1, LIGETVÁRI, SZITA 6, BÓKA 6. Csere: Mikler R. (kapus), Imre B. 3 (1), Bánhidi 3, Ancsin G., LÉKAI 6 (4), Krakovszki Zs. 1, Rosta M., BODÓ 5. Szövetségi kapitány: Chema Rodríguez

HOLLANDIA: Ravensbergen 1 – Nagtegaal 2, K. Smits 3, Steins 3, KOOIJ 5, Stavast 1, TEN VELDE 10 (3). Csere: Dorgelo (kapus), Schoenaker, Versteijnen 2, Kleijkers 1, BAIJENS 4. Szövetségi kapitány: Staffan Olsson

Az eredmény alakulása. 3. perc: 1–3. 8. p.: 4–7. 16. p.: 9–9. 21. p.: 13–11. 27. p.: 16–13. 37. p.: 23–19. 44. p.: 27–23. 48. p.: 28–26. 53. p.: 33–29. 56. p.: 33–32

Kiállítások: 16, ill. 12 perc

Hétméteresek: 6/5, ill. 3/3