NS-értékelés: női kézilabdázóink elégedettek lehetnek 2024-gyel

Mozgalmas, és ami ennél is fontosabb, sikeres esztendőt zárt a magyar női kézilabdázás. Azt már megszokhattuk, hogy klubszinten rendre örülhetünk egy-egy kiugró eredménynek, de idén hosszú idő, konkrétan tizenkét év elteltével a válogatott szereplése is bőven adott okot a boldogságra és a büszkeségre.

Az év az NSO-n: 92 505 kattintás Internetes felületünkön egy február 8-i cikk volt a legolvasottabb. A házigazda Debrecen óvást nyújtott be a Magyar Kézilabda-szövetségnél az FTC ellen január 27-én 24–21-re elveszített bajnoki után, ugyanis a hajdúságiak szerint a találkozó 9. percében Tomori Zsuzsanna kétperces büntetésének lejárta előtt újra pályára lépett. A versenybírók hibáztak, de az óvást elutasította az MKSZ verseny albizottsága.

Eleve nagy fegyvertény és figyelemre méltó fejlemény, hogy az olimpiáról 2012-ben és 2016-ban is lemaradó női válogatottunk egymás után a második ötkarikás seregszemlén is részt vett idén nyáron. A Golovin Vlagyimir vezette nemzeti együttes az áprilisi, hazai olimpiai selejtezőben már bizonyította, hogy el tudja viselni a nyomást, majd a nyári, franciaországi ötkarikás játékokon közel állt a kiugró bravúrhoz. A Svédországgal szembeni negyeddöntőben végül elmaradt a csoda, ám ez nem törte meg a társaságot, sőt. A franciák elleni őszi felkészülési találkozók megmutatták, hogy a mieink egy-egy meccsen már képesek felvenni a versenyt a legszűkebb világelit tagjaival is, a részben hazai rendezésű Európa-bajnokság első hat, simán megnyert debreceni találkozója és a sikerrel teljesített bronzmérkőzés pedig végképp jelezte, hogy fizikailag, taktikailag és mentálisan is sokat léptek előre. Bőven van tehát mire építeni a következő időszakban.

Klubszinten itthon folytatódott a Ferencváros és a Győr már-már klasszikus, lassan két évtizedes rivalizálása. Ritka fejlemény, hogy az FTC mindkét sorozatban a csúcsra ért, csaknem harminc év elteltével duplázott újra, miközben az ETO 2004 után maradt trófea nélkül a hazai porondon. A győriek a Bajnokok Ligájában vigasztalódtak, tavasszal markáns teljesítményt nyújtva senki sem tudta megállítani őket, a június eleji, budapesti négyes döntőben ötesztendőnyi várakozás, egy ezüst- és két bronzérem után értek fel újra a csúcsra. Az utánpótlásban sem maradtunk siker nélkül, a szkopjei junior-világbajnokságon 2018 és 2022 után ismét döntőbe jutott a magyar korosztályos együttes, amely a hat évvel ezelőtti arany és a 2022-es ezüst után ismét másodikként végzett. A kapus Zaj Klára és a balátlövő Faragó Lea is bekerült a torna álomcsapatába, miközben a jövőbeli csapatépítés és a következő olimpiai ciklus szempontjából az is fontos tényező lehet, hogy a korosztályos sikercsapatból a váci balátlövő Csíkos Luca az év végi felnőtt Eb-n is lehetőséget kapott, és többször is megvillantotta vagányságát.

Összegezve elmondható: ha 2025 is hasonlóan sikeresen alakul, akkor egy év múlva is rendkívül elégedett lesz mindenki a honi női szakágban.

Az év játékosa: Klujber Katrin (FTC) Klub- és válogatott szinten is kimagasló évet tudhat maga mögött, 25 éves korára egyértelműen nemzetközi klasszissá érett. A Ferencváros színeiben bajnok és Magyar Kupa-győztes lett, NB I-es gólkirályként mehetett rövid nyári pihenőre, majd az olimpia és az Eb álomcsapatába is beválasztották, ráadásul hatvan góllal az év végi, osztrák–magyar–svájci közös rendezésű kontinenstorna legeredményesebb játékosa lett, karácsony előtt a hazai sportági szövetségnél is az év legjobb női kézilabdázójának választották.

Az év légiósa: Kari Brattset Dale (Győri Audi ETO KC) A Győrben és a norvég válogatottban is kulcsfontosságú játékosnak számít a 33 éves beálló. Az ETO-val öt év után újra felült a kontinens trónjára, a Bajnok Ligája mellett az olimpián és az év végi Európa-bajnokságon is aranyérmesként végzett. A franciákkal vívott olimpiai fináléban hatszor volt eredményes, míg az Eb-döntőben négyszer talált be a dánok ellen. A nyári ötkarikás játékokon ráadásul a női kézilabdatorna álomcsapatába is beválasztották a támadásban és védekezésben is klasszisteljesítményre képes kiválóságot.

Az év edzője: Golovin Vlagyimir (magyar válogatott) A magyar juniorválogatottal elért világ- és Európa-bajnoki aranyak után a felnőtt nemzeti együttes élére 2021 nyarának legvégén kinevezett 54 éves tréner munkája ebben az évben érett be igazán. A hibátlan tavaszi ötkarikás selejtező után a nyári olimpián a svédek elleni negyeddöntőben csak másodpercekre volt együttesével attól, hogy bejusson a legjobb négy közé. Ez a bravúr végül a részben hazai Eb-n sikerült: irányításával a kimagasló csapatmunkát és mentális erőt mutató női válogatottunk 12 év után állhatott fel ismét a dobogóra világversenyen.

EZ TÖRTÉNT 2024-BEN MÁRCIUS 10. Története során 15. alkalommal, sorozatban harmadszor nyerte meg az FTC a Magyar Kupát, miután a tatabányai döntőben 25–23-ra felülmúlta a nagy rivális Győrt. A bronzérmet a Mosonmagyaróvárt legyőző Debrecen szerezte meg. MÁRCIUS 23. A később ezüstérmes román Gloria Bistrita elleni kettős vereséggel, 55–59-es összesítéssel a negyeddöntőben búcsúzott az Európa-ligától a Mosonmagyaróvár. A második számú kontinentális klubsorozatot a norvég Storhamar nyerte meg. MÁRCIUS 24. A francia Brest elleni rájátszás során a kétgólos hazai vereség után idegenben öttel győzve jutott be a Bajnokok Ligája negyeddöntőjébe a Ferencváros. ÁPRILIS 6. Az Ausztria elleni győri, 36–30-as győzelemmel fejezte be szereplését az Európa-kupában a magyar válogatott. Az év végi kontinensbajnokság selejtezőjében nem érintett, a három Eb-házigazda (Ausztria, Magyarország, Svájc), illetve az Eb-címvédő Norvégia részvételével megrendezett sorozatban a mieink négy sikerrel és két vereséggel zártak. ÁPRILIS 14. A magyar válogatott hibátlan teljesítménnyel, Nagy-Britanniát (49–11), Svédországot (28–25) és Japánt (37–28) is legyőzve, csoportelsőként jutott ki a nyári, párizsi olimpiára a debreceni Főnix Arénában rendezett selejtezőtornán. MÁJUS 4–5. Az idegenbeli sima, 30–23-as győzelem után ugyan 26–24-re elveszítette a címvédő norvég Kristiansand elleni visszavágót, de sikerrel vette a BL-negyeddöntős párharcát a Győr. A 2023-ban döntős FTC viszont kettős vereséggel búcsúzott a dán Esbjerggel szemben. MÁJUS 25–26. Befejeződtek a küzdelmek az élvonalban: az FTC története 14. aranyérmét nyerte meg. A fővárosi zöld-fehérek 27 év után dupláztak újra, azaz emelhették magasba a Magyar Kupát és a bajnoki trófeát is. Az NB I gólkirálynője a ferencvárosi Klujber Katrin lett 188 találattal. JÚNIUS 1–2. 2019 után először, összességében hatodik alkalommal nyerte meg a Bajnokok Ligáját a Győr. A budapesti MVM Dome-ban rendezett jubileumi, tizedik négyes döntőben először a dán Esbjerget múlta felül nagy csatában 24–23-ra, majd a fináléban 30–24-re elintézte a német Bietigheimet is. A legértékesebb játékosnak a győriektől búcsúzó világklasszis norvég irányító, Stine Oftedal lett. JÚNIUS 30. A Szilágyi Zoltán és Kudor Kitti által irányított magyar juniorválogatott hét győzelemmel és egy vereséggel ezüstérmesként zárt az Észak-Macedóniában rendezett U20-as világbajnokságon. A szkopjei döntőben Franciaország győzte le 29–26-ra a magyar együttest. JÚLIUS 25.–AUGUSZTUS 10. A magyar válogatott egy helyet javítva a legutóbbi, tokiói játékokhoz képest a hatodik helyen végzett a nyári párizsi olimpián. Golovin Vlagyimir együttese a csoportkörben legyőzte Brazíliát (25–24) és Spanyolországot (27–24), döntetlent játszott Angolával (31–31), illetve kikapott Franciaországtól (28–31) és Hollandiától (26–30). A Lille-ben rendezett negyeddöntőben aztán hosszabbításban 36–32-re alulmaradt Svédországgal szemben. Az aranyérmet a címvédő és házigazda franciákat csaknem 27 ezer néző előtt 29–21-re legyőző, harmadik ötkarikás címét begyűjtő Norvégia szerezte meg, a bronzérem a svédeket felülmúló dánok nyakába került. A torna legértékesebb játékosa az immár háromszoros ötkarikás bajnok, 44 éves norvég kapuslegenda, Katrine Lunde lett, az álomcsapatba pedig a mezőnyben a harmadik legtöbb gólt (38) szerző Klujber Katrin is bekerült. NOVEMBER 28.–DECEMBER 15. Bronzérmet nyert a magyar válogatott a részben hazai rendezésű Európa-bajnokságon. A Golovin Vlagyimir vezette együttesünk a debreceni Főnix Arénában a csoportkörben magabiztosan múlta felül a törököket (30–24), a svédeket (32–25) és az észak-macedónokat (29–19), majd ugyanitt a középdöntőben Montenegrót (26–20), Lengyelországot (31–21) és Romániát (37–29) is, míg a záró körben 30–27-re kikapott a franciáktól. A bécsi elődöntőben aztán a címvédő (és később Dániát megverve a 10. aranyát is megszerző) Norvégia 30–22-re érvényesített a papírformát. A harmadik helyért vívott meccsen sikerült visszavágni Franciaországnak, a 25–24-es győzelemmel a mieink 12 év után állhattak fel újra az Eb-dobogóra. A torna gólkirálya a 60-szor eredményes Klujber Katrin lett, aki a jobbszélső Győri-Lukács Viktóriával együtt az Eb álomcsapatába is bekerült, míg a legjobb fiatal játékosnak Simon Petrát választották meg.