Női kézilabda NB I: Konkoly Csaba 2028-ig hosszabbított a Vasassal – hivatalos

A Vasas honlapja felidézte: a Bajnokok Ligája-döntős szakember 2023 nyarán lett a felnőttcsapat vezetőedzője, egyben a teljes kézilabda-szakosztály szakmai vezetője. A 2023–2024-es idényben a Vasas SC a 11. pozícióban zárt az NB I-ben, így tizenöt év után sikerült újra elérnie a bennmaradást és az élvonalbeli tagság meghosszabbítását. A jelenlegi idényben tíz forduló után hét ponttal a 10. az együttes és versenyben van még a Magyar Kupában is.

A honlap beszámolója alapján a klubvezetés töretlenül bízik a közös munkában, ezért kezdeményezte, hogy Konkoly eredetileg 2026-ig szóló szerződését további két évvel meghosszabbítsák. A megállapodás hamar meg is született a szakemberrel, ahogy az utánpótlásban is fontos szerepet betöltő segítőjével, Kiss Dániellel is.

„Az eddigi másfél évben folyamatosan tudtunk szinteket lépni és sikerült a másodosztályúból NB I-essé váló csapat élvonalbeli stabilizálása, köszönhetően a motivált játékosaimmal való közös munkának” – fogalmazott Konkoly.

„Abszolút ösztönzően hatott rám a felkérés, hogy folytassuk 2028-ig a közös munkát, a válaszon nem is kellett sokat gondolkodnom, nagy lendületet ad nekem személy szerint is ez az új távlat. A jelenlegi bajnokság rendkívül kiegyenlített, a középmezőnyben szeretnénk biztos helyet kialakítani, eközben pedig folytatjuk hosszabb távon a csapatépítést, amely során a saját utánpótlásunkra is támaszkodhatunk. A közelmúltbeli Európa-bajnoki bronzérem az egész magyar női kézilabda számára egy csodaszép eredmény, egy sikeres időszak jöhet a következő olimpiai ciklusban, amihez szeretnénk mi is hozzájárulni a Vasas részéről a tehetséges, fiatal magyar játékosok nevelésével és szerepeltetésével” – fejtette ki.