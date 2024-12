A második félidőben sebességet váltott, és sorozatban negyedszer is Eb-győztes Norvégia

KÉZILABDA

NŐI EURÓPA-BAJNOKSÁG

DÖNTŐ

Dánia–Norvégia (12–13)

Bécs, Wiener Stadthalle, 8785 néző. V: Antics, Jakovljevics (szerbek)

KORÁBBAN

A 3. HELYÉRT

Franciaország–Magyarország 24–25 (12–13)

Bécs, Wiener Stadthalle, 8775 néző. Vezette: A. Covalciuc, I. Covalciuc (moldávok)



BENNE VOLT A LEVEGŐBEN, hogy a dán válogatott elrontja a kapitánylegenda Thórir Hergeirsson búcsúját, és legyőzi Norvégiát. A 60 esztendős izlandi 2009-ben vette át a karmesteri pálcát Marit Breiviktől, akinek előtte nyolc éven át a segítője volt. Az irányításával a skandinávok az elmúlt másfél évtizedben tíz arany-, két ezüst- és három bronzérmet nyertek.

A norvégok ezen az Eb-n is nyolcból nyolc győzelemmel a hátuk mögött érkeztek a fináléba, többek között a középdöntőben Dániát is legyőzték (27–24). Ám Jesper Jensen együttese azóta olyan taktikai erődemonstrációt mutatott be előbb a hollandok elleni ki-ki meccsen, majd a franciákkal szemben az elődöntőben, ami alapján úgy gondolhattuk, hogy egyenlő esélyekkel vághatnak neki a mindent eldöntő találkozónak.

Anna Kristensen a debütáló világversenyét úgy védte végig, mint a norvégok kispadon kezdő ikonja, Katrine Lunde. A 24 éves fiatal nemcsak a védési hatékonyságát tekintve, hanem a fontos pillanatok uralásában és a stílusában is a nála 20 évvel idősebb norvégra hasonlít. A torna álomcsapatának a kapusa a finálét is négy bravúrral kezdte, a norvégok első tíz lövéséből hetet kivédett!

Ha nincs a sokáig szintén 50 százalék felett védő Silje Solberg, akkor az első negyedórát követően nem egy „vékonyka” 5–3-as dán vezetés állt volna az eredményjelzőn. Henny Reistad a 20. perc környékén elkezdett kiszabadulni a dán csapdából, szép gólokkal és kiharcolt hétméteresekkel jelentkezett (8–8).

Az első félidő hajrájában Dánia elővette a hét mezőnyjátékossal való támadójátékát, a győri Kristina Jörgensen volt az extra ember. Kíváncsian várhattuk, hogyan fog tudni együttműködni az Eb-n hatalmasat fejlődő Helena Elverrel. A helyzetek kialakítása gördülékenyen is ment, viszont a kapuban álló Solberggel nem bírtak el, akinek a csapattársai éltek is a lehetőséggel. Másfél perccel a szünet előtt Emilie Hovden góljával Norvégia átvette a vezetést.

A második félidőben ismét a Győr jobbszélsője került főszerepbe, újabb találataival csapata 16–12-re meglépett. Ezután már egyértelműen az történt a pályán, amit Norvégia szeretett volna. A torna MVP-je, Reistad és Hovden számolatlanul dobálták a gólokat. A végén már csak az volt a kérdés, hogy meglesz-e a tízgólos különbség a két csapat között.

Nem lett meg, Norvégia 31–23-ra legyőzte Dániát, amivel 1998, 2004, 2006, 2008, 2010, 2014, 2016, 2020 és 2022 után tizedik alkalommal is megnyerte az Európa-bajnokságot.

16. EURÓPA-BAJNOKSÁG, NŐK, AUSZTRIA–MAGYARORSZÁG–SVÁJC

Végeredmény.

Európa-bajnok: Norvégia (Maren Aardahl, Ingvild Bakkerud, Kari Bratsett Dale, Kristine Breistöl, Camilia Herrem, Emilie Hovden, Ane Cecilie Högseth, Katrine Lunde, Anniken Obaidli, Eli Marie Raasok, Henny Reistad, Marit Rösberg Jacobsen, Live Rushfeldt Deila, Thale Rushfeldt Deila, Stine Skogrand, Sanna Solberg-Isaksen, Silje Solberg-Oesthassel. Szövetségi kapitány: Thórir Hergeirsson)

2. Dánia

3. MAGYARORSZÁG (Bordás Réka, Böde-Bíró Blanka, Csíkos Luca, Faluvégi Dorottya, Füzi-Tóvizi Petra, Győri-Lukács Viktória, Janurik Kinga, Juhász Gréta, Kácsor Gréta, Klujber Katrin, Kuczora Csenge, Márton Gréta, Papp Nikoletta, Pásztor Noémi, Petrus Mirtill, Simon Petra, Szemerey Zsófi, Szöllősi-Schatzl Nadine, Tóth Nikolett, Vámos Petra. Szövetségi kapitány: Golovin Vlagyimir)

4. Franciaország, 5. Svédország, 6. Hollandia, 7. Németország, 8. Montenegró, 9. Lengyelország, 10. Szlovénia, 11. Románia, 12. Svájc, 13. Spanyolország, 14. Ausztria, 15. Csehország, 16. Izland, 17. Feröer, 18. Észak-Macedónia, 19. Horvátország, 20. Törökország, 21. Szerbia, 22. Portugália, 23. Ukrajna, 24. Szlovákia