„Zseniális!” – Pádár Ildikó a magyar női kézilabda-válogatott Eb-szerepléséről

„Zseniális!” – foglalta össze egyetlen szóban a magyar csapat szereplését az Európa-bajnok, olimpiai és világbajnoki ezüstérmes Pádár Ildikó. Majd azt is elmondta, hogy ha ugyanúgy játszunk, mint a vasárnapi bronzmeccsen, akkor véleménye szerint tízből tízszer legyőznénk a franciákat. „Nagyon sok ki-ki meccset vívtunk már velük, mindig erős kerettel rendelkeztek, de ezúttal úgy éreztem, hogy ezt a játékosállományt most meg lehet verni. Nem éreztem rajtuk a magabiztosságot és az erőt, benne volt a meccsben, hogy ez a találkozó nyerhető. Egy kicsit nyugodtabban is vártam a mérkőzést, mert tudtam, hogy ennek meg kell lennie. Tényleg nagyon bíztam abban, hogy meglesz a bronzérem” – fogalmazott.

A válogatott előtt álló következő célokról Pádár Ildikó így nyilatkozott: „Egy játékos és edző fejében mindenképpen benne van, hogy egy kicsit feljebb helyezzük magunkat. Kell egy cél, persze legyen benne realitás, de igenis helyezzük magunkat egy kicsit feljebb. Jussunk ki az olimpiára, és szerepeljünk úgy, ami méltó a hagyományainkhoz.”

„A világbajnokságon is simán becsúszhatunk a négy közé, ha így játszunk” – tette hozzá a legendás kézilabdázó.

A beszélgetés második felében arra a kérdésre, hogy ki volt a válogatott legfontosabb játékosa, Pádár határozottan válaszolt: „A csapat. Nagyon nehéz kiemelni bárkit is, mert az volt a jó, hogy akik csak pár percre is kerültek a pályára, azok is megpróbáltak hozzátenni a csapathoz. Persze, Keti (Klujber) gólkirály, Simon Petra a legjobb fiatal játékos lett, és még lehetne sorolni a neveket, de tényleg nem tudnék kiemelni senkit. Füzi-Tóvizi Petra is nagyon kemény munkát végzett védekezésben, ez igazi csapatmunka volt.”

