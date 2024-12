Videó: Kuczora Csengéé a kézi Eb bécsi végjátékának legszebb gólja

Az Európai Kézilabda-szövetség a hivatalos Youtube-oldalán tette közzé az Európa-bajnokság bécsi végjátékának öt legszebb gólját. Az EHF szerint a legszebb találatot Kuczora Csenge jegyezte a franciák elleni bronzmérkőzésen. A magyar válogatott balátlövője 103.9 km/órás sebességgel küldte a labdát a jobb felső sarokba.

A legszebb gólok mellett a final four öt legszebb védéséről is közzétett videót az EHF. A lista második helyezettje Janurik Kinga védése lett, amelyet az elődöntőben Ingvild Bakkerud ziccerénél mutatott be a magyar kapus.