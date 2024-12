Vámos Petra: Ez az érem már kézzelfogható visszaigazolás

SOK OLYAN JÁTÉKOSA VAN női kézilabda-válogatottunknak, aki a nemrég véget érő Európa-bajnokságon szintet lépett. Ilyen a nemzeti csapat irányítója, Vámos Petra is, akinél csak Győri-Lukács Viktória töltött több időt a pályán a bronzéremig tartó menetelés során (hat óra tizenöt perc).

A 24 éves játékos a Franciaország ellen 25–24-re megnyert utolsó mérkőzésen is igazi vezér volt. A harmadik helyről döntő találkozón úgy volt fent a pályán 54 percet, hogy amikor vasárnap reggel felkelt, még nem tudta, hogy pár órával később játékra alkalmas állapotban lesz-e. A norvégokkal szemben megvívott elődöntő után őt is elkapta a válogatottat sújtó betegséghullám, hőemelkedése volt, ám szerencsére ott tudott lenni a pályán, és óriási munkát tett bele az éremcsatába.

„Rengeteget dolgoztunk ezúttal is. Megmutattuk, hogy ezzel a csapattal számolni kell! Lehet, hogy fiatalok vagyunk, de a szívünkkel és a fejünkkel bárkit le tudunk győzni. Mérhetetlenül büszke vagyok, álmomban sem mertem volna gondolni, hogy bronzéremmel megyünk haza, leírhatatlan érzés” – mondta lapunknak még a franciák elleni diadal után Bécsben.

A nemzeti csapat az elmúlt két évben nagy utat tett meg, hogy most felállhasson a dobogóra. A 2022-es Eb-n két győzelemmel és négy vereséggel a 11. helyen zártunk, majd a csapat a tavalyi vb-n az utolsó félidőig hasonlóan visszafogott szereplést produkált. Aztán jött a már oly sokszor emlegetett horvátok elleni második játékrész, annak is a hajrája, amelyben Vámos és társai fordítottak egyet a sors kerekén.

„Egy évvel ezelőtt, a horvátokkal vívott meccsen valami a helyére került, onnantól kezdve sokkal látványosabb a fejlődés. Nem véletlen, hogy évről évre közel voltunk, de valahol, valami mindig kisiklott, és nem tudtunk igazán nagyot alkotni. Minden ilyen kudarcból és hullámvölgyből úgy jöttünk ki, hogy megtapasztaltunk valamit, amit utána már nem követtünk el. Az elmúlt másfél évben mentálisan lépett előre a csapat” – mondta a látványos fejlődés okairól a fiatal kézilabdázó.

Arra, hogy mi lehet a következő lépés a magyar válogatott életében, hasonlóan összeszedetten és szerényen nyilatkozott:

„Sok esetben a fejlődés nem csak felfelé irányul, már ami a helyezést illeti. Annak ellenére, hogy most elértük ezt az eredményt, nem lenne reális elvárás, hogy innentől kezdve mindig dobogón végezzünk. Viszont az vitathatatlan, hogy kezdünk közelíteni a topcsapatok felé. Ez az érem amellett, hogy pluszmotivációt jelent, már kézzelfogható visszaigazolása annak, hogy jó úton járunk. Ugyanez a mentális erő és csapatkohézió kell ahhoz, hogy felnőjünk a nagycsapatokhoz. Nyilván játéktudásban még fejlődnünk kell, de a legjobbakkal vívott meccseken szerezhetjük meg a hiányzó rutint.”

Az Eb gólpasszlistáján 39 asszisztjával harmadikként záró Vámos a szövetségi kapitány Golovin Vlagyimir szerepét is kiemelte a sikerben: „Nagyon jól ismeri az egyéneket. Pontosan tudja, mit kell mondania egy-egy játékosnak ahhoz, hogy motiválja vagy kihúzza őt a hullámvölgyből. Amikor a pályán fogy az oxigén, fontos információk jönnek tőle a kispadról. Ez lényeges, mert ilyenkor szükség van egy másik nézőpontra.”

A győztes mérkőzések után pedig maga a kapitány is táncra perdült az öltözőben. Ezt a lányok kérték tőle, ő pedig eleget tett a kívánságuknak, ez is megmutatja a közösségben rejlő erőt. Golovin rekordot jelentő hét alkalommal táncolhatott az Eb-n, reméljük, a jövő évi vb-n is legalább ennyiszer kell majd valamilyen új mozdulatsort bemutatnia.