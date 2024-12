A magyar női kéziválogatott lőtávolságon belülre került a topcsapatokhoz képest

Nagyon megszorongattuk a világbajnokot a debreceni középdöntőben a csoport első helyéről döntő találkozón. Az alapján, amit a keddi rangadó előtt, a hatmeccses győzelmi széria során láthattunk, biztosak lehettünk benne, hogy a magyar válogatott képes lesz Franciaországnak is kellemetlenné tenni a hatvan percet.

Aztán úgy indult a mérkőzés, hogy még a nagyon csúnya vereség is benne lehet. Nem feltétlenül mi játszottunk rosszul, sokkal inkább a franciák védekezése nem engedett teret az Eb-n parádézó kezdősorunknak, amely így nem is tudott kellően kibontakozni. Kuczora Csenge és Klujber Katrin is rendre kiszorított helyzetből kényszerült kapura lőni, valamint Estelle Nze Minko is ellopott egy kényszerpasszt.

A 9. percben 0–4-nél Golovin Vla­gyimirnak időt kellett kérnie. Csapatunk ezután ismét megmutatta, hogy egy-egy rossz periódust képes nagyon hamar lerázni magáról, és megint olyan tartása volt, ami elengedhetetlen ahhoz, hogy bejusson az elődöntőbe. Persze a franciák védekezése is romlott, de ez annak is volt tulajdonítható, hogy mi magunkra találtunk.

A kulcsembereink közül Szemerey Zsófi a védései mellett góllal és egy óriási indítással is kivette a részét abból, hogy a szünetben 13–13 álljon az eredményjelzőn. Az említett indítást a torna álomcsapatába kerülésre is jó eséllyel pályázó Győri-Lukács Viktória húzta le, s szerzett gólt a gyengébbik kezével.

Juhász Gréta meglepődött, amikor a szövetségi kapitány telefonon hívta, és boldog, hogy élőben élheti át, amit addig csak televízión nézett (Fotó: Kovács Péter)

A magyar játékosok mindig elmondják, ha képesek a saját játékukat játszani, bárki ellen lehet esélyük a győzelemre. Most is azzal jöttek vissza, hogy a világ egyik legjobb csapatára is rá tudták erőltetni az akaratukat, ami hatalmas tett. A szünet után a franciák három-négy gólos előnybe kerültek, amit a végéig megőriztek.

„Azokba a játékhelyzetekbe, amelyeket az első hat meccs során jól meg tudtunk oldani, most többnyire hibák csúsztak. Védekezésben kicsit jobban kinyitottuk a falat, mint szerettük volna” – értékelt a 30–27-re elveszített csoportdöntő után Vámos Petra. Az ősz óta már a Metz Handball együttesét erősítő kézilabdázónk okkal lehet büszke arra, amit az első hét találkozón a többiekkel véghez vitt. Kiemelte, a franciák elleni teljesítményt sem szégyelli – gyorsan tegyük hozzá, nincs is mit szégyellni rajta –, mert szerinte ezek is mi vagyunk.

„A norvégokkal játszunk az elődöntőben, ugyanúgy nekik fogunk menni, aztán meglátjuk, mit tudunk kihozni belőle. Így, hogy külföldön játszom, hazatérni és itthon pályára lépni még inkább felemelő érzés volt az Eb-n. Azért is sírtam a végén, mert kijött belőlem a feszültség. Megható volt, hogy ennyi ember hét meccsen át végig követett minket az úton. Biztos vagyok benne, hogy ez a siker nélkülük nem jött volna össze” – mondta érzelmesen a 24 gólja mellett már 30 gólpassznál járó irányító.

Kácsor Gréta sajnálatos betegsége miatt Golovin Vlagyimir a franciák elleni meccs előtt váratlant húzott, behívta a keretbe Juhász Grétát. A váci balátlövő már az első félidőben megszerezte első találatát, majd a másodikban a meccs egyik legszebb gólját dobta. Az 53. percben tíz méterről felugorva, a mezőny egyik legkiválóbb védője, Pauletta Foppa és Onacia Ondono magasban lévő keze fölött bombázta be a labdát a hosszú felső sarokba. Az amúgy jó formában lévő Hatadou Sakónak mozdulni sem volt esélye, védeni meg pláne nem.

„Nagyon gyorsan történt minden, kicsit meglepődtem, hogy Vova (Golovin Vlagyimir – a szerk.) hív, de rögtön felvettem a telefont – mondta lapunknak a 22 éves fiatal. – Nem volt időm gondolkozni azon, meg feldolgozni sem, hogy csatlakoznom kell a válogatotthoz, de nagyon örülök, hogy itt lehetek. Szurkoltam a lányoknak a tévén keresztül, de az nem adja vissza a hangulatot, ami itt van, óriási élmény volt élőben átélni, amit a szurkolók teremtettek. Az első gólom előtt izgultam, nagy megnyugvást adott, hogy betaláltam.”

A magyar válogatott szerdán megérkezett Bécsbe, és elfoglalta a szállását. A pénteken 17.45 órakor kezdődő elődöntő előtt még van egy napja pihenni, pontosabban felkészülni az olimpiai bajnok, Európa-bajnoki címvédő Norvégia elleni találkozóra. Amikor legutóbb, tizenkét éve eljutottunk egy nagy torna végjátékába, szintén a skandinávok jöttek velünk szembe a négy között. Azt a meccset 30–19-re elveszítettük, ám utána Szerbiával szemben a bronzérmet sikerült megszerezni.