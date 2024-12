A Győri ETO 2027-ig hosszabbított világklasszis brazil kézilabdázójával

A győriekhez 2023 nyarán csatlakozó Bruna de Paula eredetileg 2+1 éves szerződést írt alá, ezt váltja fel most az új, 2027-ig szóló megállapodás.

„Hihetetlen érzés Győrben kézilabdázni. Itt lenni nap mint nap számomra olyan, mintha az álmaimat élhetném egyfolytában. A csapat nagyon erős, komplex, ráadásul nagyon együtt is vagyunk! Senkinek sem volt egyszerű az olimpia után eddig a mostani szezon, de hiszem, hogy minden célunkat elérjük közösen. Nem kellett sokat gondolkodni a folytatáson, örömmel írtam alá a 2027 nyaráig szóló kontraktust” – idézi a klubhonlap az eddigi 60 ETO-meccsén 172 gólt szerző Bruna de Paulát.

„Bruna hihetetlen munkabírású játékos, aki nagyon sikeréhes is egyben. Lábbal bárkit képes megverni támadásban, és kevesen vannak, akik tartani tudják a tempóját. Csapatunk oszlopos tagja, akire mindenképpen szükségünk van a jövőben, ezért is kezdeményeztük nála először az opció eltörlését, majd a hosszabbítást. Örülök, hogy ő is Győrben szeretett volna maradni. Biztos vagyok benne, hogy rengeteg közös siker részesei leszünk” – tette hozzá Endrődi Péter, a Győri ETO Kft. ügyvezetője.