Nem volt kérdés, 11 góllal nyert a Győr a Bukarest ellen

KÉZILABDA

NŐI BAJNOKOK LIGÁJA, CSOPORTKÖR

7. FORDULÓ

B-CSOPORT

Győri Audi ETO KC–Rapid Bucuresti 31–20 (16–11)

Győr. Vezette: Marina Diplii, Olena Poberdina (ukránok)

KIKÖSZÖRÜLNI A CSORBÁT – ez volt a Bajnokok Ligája-címvédő győri női kézilabdacsapat célja a Rapid Bucuresti elleni csoportmérkőzésen, az együttes ugyanis az előző nemzetközi mérkőzésén súlyos vereséget szenvedett hazai pályán a dán Odense csapatától. Már az első támadásából betalált az ETO, Győri-Lukács Viktória révén, nem sokkal később válogatottbeli társa, Fodor Csenge is bevette a bukaresti kaput – a közelgő Európa-bajnokság miatt is fontos, hogy minél fontosabb szerephez jussanak a magyar játékosok a nemzetközi szintű mérkőzéseken.

Lendületesen kezdték a mérkőzést a hazaiak, helyzeteiket hatékonyan használták ki, miközben a védekezés is működött, Hatadou Sako bravúrjainak köszönhetően az első tíz perc alatt mindössze két gólt szereztek a bukarestiek – Fodor ekkor már háromnál, az ETO hatnál tartott, időt is kért a Rapid mestere, David Ginesta Montes. Bruna de Paulát szabálytalan csere miatt állították ki, a „végtelenül hosszú” támadásból a már bemutatáskor külön üdvözölt Milena Raicsevics talált be, majd egy üres kapus lehetőséget is kihasználtak a bukarestiek, így két gólra apadt a különbség. „Kedvencünk is a pályán, lehet egy kicsit fütyülni” – utalt a szpíker Raicsevicsre a Rapid következő támadásánál, az irányító még tíz éve megfejelte Görbicz Anitát, a győriek legendás játékosát egy BL-mérkőzésen. Közelebb nem is tudtak zárkózni a vendégek, és amikor a 24. percben Per Johansson is kikérte a maga idejét, már 13–9 állt az Audi Aréna eredményjelzőjén.

Ötgólos győri előnnyel vonulhattak szünetre a győriek, drukkereik vidáman énekelhették Korda György Reptér című slágerét, aztán felcsendült a Repül a bálna is a Republictól. A „Még, még, még, ennyi nem elég” – refrént leginkább Sako fogadta meg, a francia kapus két fontos védést mutatott be, de így is Korsós Dorináék jöttek ki jobban az öltözőből. Fodor a legjobbkor szerezte meg ötödik találatát, Győri-Lukács hétméterest harcolt ki, a 37. percre visszaállt az ötgólos differencia, Sako nevét pedig joggal skandálták az ultrák, nyáron igazolt kapus hetest védett. Magabiztosan őrizte öt-hat gólos vezetését a címvédő, így nyugodtan fordulhattak a hajrára Fodorék, főleg úgy, hogy Korsós kapufára dobta a hetest, Rju Un Hi pedig hat perccel a vége előtt hétre növelte az előnyt. Az olló pedig csak nyílt, Bo van Wetering találatánál már tízig számolt a csarnok. Joggal szólt a vastaps, fölényes sikerrel feledtették a három héttel korábbi pofont, így fél távnál az élről várja a folytatást a B-csoportban a címvédő. Sokat nem kell várni, jövő héten Bukarestben találkozik a két csapat. 31–20