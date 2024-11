Női kézi BL: az Esbjerg simán győzött a Buducsnoszt otthonában a Győr csoportjában

GLORIA BISTRITA–NYKÖBING

Két alsóházi együttes találkozott egymással a kora délutáni program egyik első összecsapásán – a forduló előtt a Gloria csak egy győzelemmel szerénykedett az A-csoportban, míg a Nyköbing ennél is rosszabbul állt, hiszen csupán egyetlen szerzett ponttal a neve mellett várta a találkozót. Előzetesen azért inkább a románok számítottak esélyesebbnek, ahol ismét játéklehetőséget kapott Kácsor Gréta. A magyar válogatott játékos négy lövésből három gólt is jegyzett a meccsen, amelyet végül az előzetes várakozásoknak megfelelően a Gloria nyert meg 37–29-re, így a román együttesnek már két győzelme van, s ennek köszönhetően lerázta magáról dán riválisát, amely a mostanival már a hatodik vereségét szenvedte el a sorozatban.

STORHAMAR–PODRAVKA VEGETA

A csoport másik találkozója az utolsó pillanatig izgalmas csatát hozott a norvég Storhamar és a horvát Podravka között, bár a meccs színvonala finoman szólva is hagyott maga után kívánnivalót. A félidőben 15–15-ös döntetlen állt az eredményjelzőn, és a második félidőben sem potyogtak a gólok: a meccset végül kiélezett küzdelemben 25–23-ra nyerte meg a Podravka, de jól mutatja, hogy támadásban mennyire passzívak voltak a csapatok, hogy a meccs utolsó hat percében egyik fél sem tudott a kapuba találni. A horvátok győzelme nagyban volt köszönhető Klara Birticnek és Matea Pletikosicnak – mindketten hatszor voltak eredményesek, míg a Storhamar legeredményesebb játékosa a csapat első számú klasszisa, Anniken Obaidli öt gólt vállalt. Idegenbeli sikerének köszönhetően a Podravka pontszámban beérte a tabellán a Storhamar, és megszerezte második győzelmét a csoportban.

BUDUCSNOSZT–TEAM ESBJERG

Az esti programban előzetesen is minden az Esbjerg mellett szólt, ennek megfelelően a dánok nem is bíztak semmit véletlenre, magabiztos győzelemmel távoztak a montenegrói Buducsnoszt otthonából. A svédek így megszerezték ötödik győzelmüket a csoportban, míg a montenegróiaknak továbbra is várni kell az első sikerre. Az első félidőben a románok mindössze kilenc gólig jutottak, s bár a fordulás után támadásban feljavult a házigazda, nem tudta megszorongatni ellenfelét, amely végül 27–23-ra nyerte meg a találkozót. A Buducsnosztnál Jelena Vukcsevics hét góllal bizonyult csapata legeredményesebb játékosánál, míg az Esbjergnél cseppet sem meglepetés, hogy leginkább Henny Reistad remekelt: a norvég világsztár kilenc gólt szerzett, őt a hat találatig jutó honfitársa Live Rushfeldt Deila követte.

KÉZILABDA

NŐI BAJNOKOK LIGÁJA, CSOPORTKÖR

7. FORDULÓ

A-CSOPORT

Gloria Bistrita (román)–Nyköbing (dán) 37–29 (16–14)

Storhamar (norvég)–Podravka Vegeta (horvát) 23–25 (15–15)

AZ A-CSOPORT ÁLLÁSA 1. Metz 6 5 1 – 176–163 +13 11 2. FTC 6 5 – 1 170–145 +25 10 3. Ljubljana 6 4 – 2 174–160 +14 8 4. CSM Bucuresti 6 4 – 2 176–173 +3 8 5. Storhamar 7 2 1 4 182–189 –7 5 6. Podravka Vegeta 7 2 1 4 187–196 –9 5 7. Gloria Bistrita 7 2 – 5 199–204 –5 4 8. Nyköbing 7 – 1 6 184–218 –34 1



B-CSOPORT

Győri Audi ETO KC–Rapid Bucuresti 31–20 (16–11)

Buducsnoszt (montenegrói)–Team Esbjerg (dán) 23–27 (9–16)