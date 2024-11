Kedvezményes árú jegyekkel készül a MÁV-csoport a női kézi Eb-re

A közlekedési vállalat és a Magyar Kézilabda Szövetség (MKSZ) keddi közös sajtótájékoztatóján Hegyi Zsolt, a MÁV vezérigazgatója, valamint Ilyés Ferenc, az MKSZ elnöke írta alá az erről szóló együttműködési megállapodást.

Hegyi Zsolt elmondta, a MÁV-csoport számára „presztízskérdés”, hogy az ehhez hasonló nagy, nemzetközi sportesemények lebonyolítása során is első számú mobilitási partnerként legyen jelen.

„A legfontosabb a számunkra, hogy minden érdeklődő, néző, szurkoló, valamint a helyszínen dolgozó önkéntes is biztonságosan eljusson Debrecenbe, valamint érjen is haza, és mindezt a leginkább fenntartható módon valósítsuk meg” – fogalmazott a vezérigazgató. Hozzátette, aki bármelyik debreceni összecsapásra érvényes jeggyel, vagy az Eb-re szóló bérlettel rendelkezik, az a belépő mellé kapott elektronikus kuponkóddal a MÁV applikációban 2024 forintos, jelképes összegért válthat olyan napijegyet, amellyel a teljes magyarországi helyközi közlekedést igénybe tudja venni. Az önkéntesek szintén kapnak majd ugyanilyen kuponkódot.

„Mindemellett biztosítjuk a vonalellátást és a férőhelyeket, valamint bővítjük a vonatkocsik számát, a mérkőzések napjain pedig plusz vonatokat is indítunk. Az ezekre vonatkozó részletes információk a MÁV-csoport online menetrendi felületein elérhetők lesznek” – jelentette be Hegyi Zsolt. Jelezte, hogy folyamatosan figyelik majd az adott napi helyzetet, és szükség esetén további bővítésre is lesz lehetőségük.

Fotó: Koncz Márton

Ilyés Ferenc kiemelte, hogy Debrecen „fantasztikus helyszíne” a hazai kézilabdasportnak, a Főnix Arénában 24 mérkőzést rendeznek meg a december 10-ig tartó kontinenstornán.

„Ez lesz az első Eb, amelyen huszonnégy csapat vesz részt, mi pedig azt szerettük volna, ha ez a torna nemcsak a debrecenieké, hanem mindazoké lenne, akik szeretnének ott lenni a helyszínen. Ezért fontos számunkra ez az együttműködés, hiszen ennek köszönhetően a késői időpontokban sorra kerülő meccsek után is még aznap haza tudnak érni a szurkolók” – mondta az MKSZ elnöke.

A MÁV-csoport közleménye szerint a MÁV-START a Debrecenből menetrend szerint 21.06-kor induló Tokaj InterCity-t szükség esetén több kocsival közlekedteti. Emellett a debreceni találkozók napjain az utolsó mérkőzéshez igazítva mentesítő vonatot indít a vasúttársaság Debrecenből Budapest-Nyugati pályaudvarra. A mentesítő vonat 23 órakor indul és csak Szolnokon, Kőbánya-Kispesten és Zuglóban áll meg. A december 5-én induló esti vonat vágányzár miatt Újszász felé a Keleti pályaudvarra közlekedik, emiatt Kőbánya-Kispestet és Zuglót nem érinti.

Az osztrák-magyar-svájci közös rendezésű kontinenstornán november 28-án Törökország, 30-án Svédország, december 2-án Észak-Macedónia lesz a mieink ellenfele a csoportkörben, egyaránt 18 órától Debrecenben. Az ugyancsak debreceni középdöntőbe az első két helyezett jut.

A MAGYAR NŐI VÁLOGATOTT FELKÉSZÜLÉSI KERETE

Kapusok: Janurik Kinga (FTC-Rail Cargo Hungaria), Szemerey Zsófi (Metz HB – Franciaország), Böde-Bíró Blanka (FTC-Rail Cargo Hungaria)

Jobbszélsők: Győri-Lukács Viktória (Győri Audi ETO), Faluvégi Dorottya (Ludwigsburg – Németország)

Jobbátlövők: Klujber Katrin (FTC-Rail Cargo Hungaria), Albek Anna (Motherson-Mosonmagyaróvári KC), Papp Nikoletta (SCM Gloria Buzau – Románia)

Irányítók: Vámos Petra (Metz HB – Franciaország), Simon Petra (FTC-Rail Cargo Hungaria), Tóth Nikolett (DVSC SCHAEFFLER)

Beállók: Füzi-Tóvizi Petra (DVSC SCHAEFFLER), Pásztor Noémi (CSM Bucuresti – Románia), Bordás Réka (FTC-Rail Cargo Hungaria)

Balátlövők: Kuczora Csenge (Thüringer HC – Németország), Kácsor Gréta (CS Gloria 2018 BN – Románia), Csíkos Luca (Váci NKSE)

Balszélsők: Szöllősi-Schatzl Nadine (Moyra-Budaörs), Márton Gréta (FTC-Rail Cargo Hungaria)

AZ A-CSOPORT PROGRAMJA (DEBRECEN)

November 28., csütörtök

18.00: Magyarország–Törökország

20.30: Svédország–Észak-Macedónia

November 30., szombat

18.00: Svédország–Magyarország

20.30: Észak-Macedónia–Törökország

December 2., hétfő

18.00: Észak-Macedónia–Magyarország

20.30: Törökország–Svédország