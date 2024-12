Nemzeti Sportrádió: Szerintem kicsit megleptük a szövetséget is – Szemerey Zsófi

„Szerintem kicsit megleptük a szövetséget is, ők a hatot célozták meg nekünk, erre azt mondtuk, hogy oké, de mi ezzel nem fogunk megelégedni. Mi tettük a terhet saját magunkra, de óriási csapatmunkával sikerült elbírni. Külön öröm, hogy a szurkolóknak meg tudtuk hálálni a drukkolást, nagyon kellettek ők is ehhez az éremhez – mondta Szemerey Zsófi, aki szerint a franciák elleni vasárnapi bronzmeccs híven tükrözte a csapategységet. – Hiába voltunk nagyon fáradtak, hiába hátráltattak minket betegségek és sérülések, éreztük, hogy nagyon együtt vagyunk. Nemcsak a játékosok, hanem az egész stáb, benne például a velünk akár éjjel háromkor is foglalkozó orvosi csapat is, szóval úgy voltunk vele, hogy ezen a mérkőzésen nem történhet más, csak győzhetünk.”

