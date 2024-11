Golovin Vlagyimir: A hat közé jutás elérhető, azonban nagyon nehéz lesz

A felnőtt nemzeti együttest az ötödik világversenyén dirigáló tréner szerint a csoportkörös riválisok közül a török és az északmacedón együttesnél is veszélyforrás lehet, hogy előre nem mindig lehet tudni, mihez kezd a labdás embere, mert van, hogy helyzet nélkül lő kapura, és ha erre nem készülünk fel, könnyű gólokat kaphatunk.

Szerdán már a Törökország elleni taktika volt a főszerepben a magyar válogatott utolsó edzésén (Fotó: Kovács Péter)

„A legfontosabb, hogy a csoportkörben is folytassuk azt a munkát, amit a felkészülés során is csináltunk, ahogyan például teljes koncentrációval játszottunk az ukránok ellen végig az elmúlt hétvégén. Ezért is mondom, hogy mindegy, ki áll veled szemben – folytatta Golovin, aki kitért a legnagyobb rivális svédekre is. – A svédek elleni teljesen más mérkőzés lesz, ismerjük őket, nem hiszem, hogy lesznek újdonságok. Apróságokon múlhat a győzelem vagy a vereség, egy hullámvölgy befolyásolhatja a végeredményt is. A csoportrangadón is hatvan percig kell koncentrálnunk és a saját kézilabdánkat játszanunk, akkor lehetünk sikeresek. A Svédországgal szembeni összecsapás a torna további, középdöntős alakulását és végkimenetelét is nagyban befolyásolhatja.”

VÉLEMÉNYEK FÜZI-TÓVIZI Petra, a válogatott beállója: – Az ukránok elleni utolsó felkészülési meccsen sokat javultunk a Szlovákiával előtte vívott találkozóhoz képest. Az a cél, hogy mérkőzésről mérkőzésre egyre összeszokottabbak, pontosabbak, megfontoltabbak és hatékonyabbak legyünk. Nem lehet összehasonlítani a nyári, olimpiai csapatunkat a mostanival, hiszen az másik világverseny volt, most újra össze kellett szoknunk, mert sokan több klubból jövünk, ilyenkor fontos, hogy az apróságokat is minél előbb kitapasztaljuk és újra összerázódjunk, de a múlt hétvégi két ­edzőmeccs arra is jó volt, hogy felvegyük egymás ritmusát. Debrecenben válogatott mezben pályára lépni meghitt dolog nekem, büszkeséget és nagy motivációt ad, hiszen ez az otthonom. Jók a debreceni emlékeink, ezekből merítünk. CSÍKOS Luca, a válogatott balátlövője: – Nagyon vártam ezt az időszakot, hiszen a sportágunkban arról álmodik mindenki, hogy bekerüljön a felnőttválogatottba, és az ország legjobbjaival készüljön. Nagy megtiszteltetés, hogy világversenyen is részt vehetek a lányokkal. Fiatalos lendületet adhatok a csapatnak, bízom benne, hogy segíteni tudok pluszemberként beszállva, ha úgy alakul. SIMON Petra, a válogatott irányítója: – Izgatottak vagyunk, már nagyon várjuk a rajtot. Felkészültünk és tudjuk, hogy a csütörtöki első mérkőzést is abszolút komolyan kell venni, teljes erőbedobással kell játszanunk. Az ehhez hasonló esetekben és meccseknél abba a hibába lehet beleesni, hogy lebecsülöd a gyengébb ellenfelet, de ezt egyáltalán nem szabad megtennünk. Stabil védekezésre lesz szükség a törökök ellen, gyors lerohanásokra kell építenünk és megtisztelni a riválist azzal, hogy a legjobbunkat nyújtjuk, még ilyen mérkőzéseken is. Remélem, mindent meg tudunk valósítani abból, amit eltervezünk. Az Eb-nyitány jól is elsülhet, mert további önbizalmat szerezhetünk a svédek elleni rangadó előtt.

A magyar álmok és célok megvalósításában ezúttal is nagy szerepe lehet a ferencvárosi Klujber Katrinnak.

„Az Eb előtt fontos volt a két tatabányai felkészülési mérkőzés az elmúlt hétvégén – mondta a jobbátlövő. – Az is szép eredmény, hogy megnyertük a kupát, de az lényegesebb, hogy élesben tudtunk gyakorolni, magunkra figyelhettünk, ami jót tett nekünk. Az önbizalmunknak is, jól fejeztük be a felkészülést, mindenki játszhatott, gólt szerezhetett, az újoncok is, reméljük, az Eb-n már nem lesz akkora izgalom bennük.”

A 25 éves, junior-világbajnok gólgyáros 2019-es válogatottbeli bemutatkozása óta nem hagyott ki nagy tornát, két-két olimpián és Eb-n, valamint három világbajnokságon szerepelt, így pontosan tudja, hogy egészséges izgatottság mindenkiben van most is a magyar keretben, ettől függetlenül jó volt a csapat hangulata az edzőtáborban, jól érezték magukat, egyben vannak a rajt előtt.

Klujber mellett a szintén balkezes Győri-Lukács Viktória sem maradt le világversenyről, amióta először lehetőséget kapott a nemzeti csapatban, a mostani kontinenstorna lesz a tizenegyedik nagy viadala piros-fehér-zöld színekben.

Győri-Lukács Viktória a hatékony védekezésben látja a siker kulcsát, mert erre alapozva sok gyors gólt szerezhetünk

„Az utolsó két felkészülési meccs megmutatta, hogy van még min javítani, de jó irányba haladunk – szögezte le győriek 29 éves jobbszélsője, akinek megbízhatóságára és szemfüles góljaira Debrecenben is óriási szükség lesz. – Önbizalmat meríthetünk a gyengébb ellenfelekkel vívott találkozókból is, hiszen a szlovákok elleni első kicsit szenvedős volt, de Ukrajnával szemben már összeálltunk, és a védekezésünknek is köszönhetően játszottunk örömkézilabdát, ez is volt az egyik célunk. A védelem összeállt, már az olimpián is nagyon erős volt, és ha ez ilyen hatékonyan működik, erre alapozva gyors gólokat tudunk szerezni, az indításokban és a lerohanásokban jók lehetünk. Mi is próbálunk annyit segíteni a széleken, amennyit lehet. Nagyon bízom benne, hogy szép helyezéssel zárunk az Európa-bajnokságon. Mindenki álmodozik, de én mindig azt szoktam mondani, hogy kezdjük az első mérkőzéssel és lépésről lépésre haladjunk. Nem szabad lebecsülni első ellenfelünket, a török válogatottat, a Kastamonu néhány éve sok hazai játékossal még a Bajnokok Ligájában is szerepelt. Most is vannak tehetséges kézilabdázóik, felkészülünk belőlük, nem vehetjük őket félvállról.”

NS-SZAKÉRTŐ: DANYI Gábor korábbi szövetségi kapitány „Jól sikerült a nyári olimpia a magyar válogatottnak, ennek pozitív töltetet kell adnia, amint annak is, hogy részben hazai rendezésű az Eb. Ehhez hozzávehetjük, hogy az őszi felkészülés során a franciákkal két nagyon hasznos és jó mérkőzést vívtunk, szerintem – mivel eleve optimista vagyok – sikeres torna lesz, és nagyon remélem, hogy a hőn áhított négy közé jutás is elérhető. Ezt persze a pozitív gondolkodás mondatja velem, nyilván nagyon optimista, úgymond „ha minden összejön” típusú várakozás ez. Látni kell, hogy az európai középmezőnyben eggyel feljebb lépett a magyar együttes, miközben a norvég, a francia, a dán és a svéd csapat rutinban, tudásban, kvalitásban továbbra is valamivel a többiek előtt jár. Ugyanakkor nemegyszer bizonyítottuk, hogy ezekkel a riválisokkal is jó meccset tudunk játszani. Az lesz a döntő, hogy amikor nem kézilabdázunk jól vagy hullámvölgybe kerülünk, akkor milyen arcunkat mutatjuk. Holtpont lesz, az biztos, egy világversenyen mindenkinek vannak gyengébb napjai és periódusai, de nem mindegy, ez mikor és ki ellen következik be. Nagyon tisztelve a macedónokat és a törököket, a csoportkörből nem kérdés a továbbjutás, és ha a középdöntőben a ki-ki meccseken meg tudjuk mutatni a karakterünket, a tudásunkat és a jó formánkat, jó esélyünk lehet. Azonban fontos, hogy mi a realitás, mit tartunk valóságnak mi, és esetleg mit látunk még bele a szereplésünkbe – ez a három tényező általában nem szokott stimmelni, viszont én tényleg optimista vagyok.”

Ismét szerencsét hozhat a cívisváros Debrecen mindig is fontos szerepet játszott a magyar kézilabda történetében. A város női csapata a 2023–2024-es idényben hosszú idő után ismét a Bajnokok Ligájában szerepelhetett – tovább is jutott a csoportjából –, a Főnix Aréna pedig rendre rangos eseményeknek ad otthont. Fotó: Kovács Péter Az ország második legnagyobb városa az 1970-es években még a Varga István fémjelezte férficsapatért rajongott, amely a bajnoki címet (1975) és a Magyar (Népköztársasági) Kupát (1979) is elhódította. Női vonalon már két évvel az NB I 1951-es indulása után bajnokcsapatot ünnepelhettek Debrecenben (Debreceni Petőfi, 1953), de az igazi aranykor 1985 és 1996 közé tehető. Ebben a jó évtizedben öt kupagyőzelem és egy bajnoki cím mellett a nemzetközi kupákban is nagy sikereket ért el a D(M)VSC: 1990-ben és 1992-ben KEK-döntőt játszott, 1995-ben és 1996-ban az EHF-kupát már sikerült elhódítania. A város ékessége, a 2002-ben átadott Főnix Aréna 6500 néző befogadására alkalmas, és számtalan emlékezetes pillanat fűződik hozzá. A 2024-es Európa-bajnokság már a harmadik női kontinensviadal a létesítményben. A magyar válogatott 2004-ben és 2014-ben is itt győzte le Romániát a középdöntőben, a tíz évvel ezelőtti 29–25-ös norvégverés szintén kedves – és ritka – emlék. Ahogyan az áprilisi olimpiai kvalifikációs torna is, amelyet Füzi-Tóvizi Petráék a brit, svéd, japán trióval szemben százszázalékos teljesítménnyel nyertek meg. Most remélhetőleg hét újabb emlékezetes mérkőzést játszhatnak a jól bevált helyszínen.

A PROGRAM

A-CSOPORT (Debrecen)

November 28., csütörtök

MAGYARORSZÁG–Törökország 18.00

Svédország–Észak-Macedónia 20.30

November 30., szombat

Svédország–MAGYARORSZÁG 18.00

Észak-Macedónia–Törökország 20.30

December 2., hétfő

Észak-Macedónia–MAGYARORSZÁG 18.00

Törökország–Svédország 20.30

B-CSOPORT (Debrecen)

November 29., péntek

Románia–Csehország 18.00

Montenegró–Szerbia 20.30

December 1., vasárnap

Montenegró–Románia 18.00

Szerbia–Csehország 20.30

December 3., kedd

Szerbia–Románia 18.00

Csehország–Montenegró 20.30

C-CSOPORT (Bázel)

November 28., csütörtök

Spanyolország–Portugália 18.00

Franciaország–Lengyelország 20.30

November 30., szombat

Lengyelország–Portugália 15.30

Franciaország–Spanyolország 18.00

December 2., hétfő

Lengyelország–Spanyolország 18.00

Portugália–Franciaország 20.30

D-CSOPORT (Bázel)

November 29., péntek

Svájc–Feröer 18.00

Dánia–Horvátország 20.30

December 1., vasárnap

Horvátország–Feröer 15.30

Dánia–Svájc 18.00

December 3., kedd

Feröer–Dánia 18.00

Horvátország–Svájc 20.30

E-CSOPORT (Innsbruck)

November 28., csütörtök

Ausztria–Szlovákia 18.00

Norvégia–Szlovénia 20.30

November 30., szombat

Norvégia–Ausztria 18.00

Szlovénia–Szlovákia 20.30

December 2., hétfő

Szlovénia–Ausztria 18.00

Szlovákia–Norvégia 20.30

F-CSOPORT (Innsbruck)

November 29., péntek

Hollandia–Izland 18.00

Németország–Ukrajna 20.30

December 1., vasárnap

Hollandia–Németország 18.00

Izland–Ukrajna 20.30

December 3., kedd

Ukrajna–Hollandia 18.00

Izland–Németország 20.30 KÖZÉPDÖNTŐ

1. CSOPORT (Debrecen)

Az A-, B- és C-csoport első két helyezettje találkozik. A csapatok magukkal viszik a csoportkörben a másik továbbjutó ellen elért eredményüket és pontjaikat.

Játéknapok: december 5., 6., 8. és 10.

2. CSOPORT (Bécs)

A D-, E- és F-csoport első két helyezettje találkozik. A csapatok magukkal viszik a csoportkörben a másik továbbjutó ellen elért eredményüket és pontjaikat.

Játéknapok: december 5., 7., 9. és 11.

AZ 5. HELYÉRT (Bécs)

December 13., péntek 15.00

A középdöntő 1-es és 2-es csoportjának harmadik helyezettje találkozik.

ELŐDÖNTŐ (Bécs)

December 13., péntek 17.45 és 20.30

A középdöntő 1-es és 2-es csoportjának első két helyezettje találkozik.

A 3. HELYÉRT (Bécs)

December 15., vasárnap 15.15

Az elődöntő vesztesei találkoznak.

DÖNTŐ (Bécs)

December 15., vasárnap 18.00

Az elődöntő győztesei mérkőznek meg. Tv: M4 Sport

A MAGYAR NŐI VÁLOGATOTT EURÓPA-BAJNOKI KERETE

Kapusok: Janurik Kinga (FTC-Rail Cargo Hungaria), Szemerey Zsófi (Metz HB – Franciaország), Böde-Bíró Blanka (FTC-Rail Cargo Hungaria)

Jobbszélsők: Győri-Lukács Viktória (Győri Audi ETO), Faluvégi Dorottya (Ludwigsburg – Németország)

Jobbátlövők: Klujber Katrin (FTC-Rail Cargo Hungaria), Papp Nikoletta (SCM Gloria Buzau – Románia)

Irányítók: Vámos Petra (Metz HB – Franciaország), Simon Petra (FTC-Rail Cargo Hungaria), Tóth Nikolett (DVSC SCHAEFFLER)

Beállók: Füzi-Tóvizi Petra (DVSC SCHAEFFLER), Pásztor Noémi (CSM Bucuresti – Románia), Bordás Réka (FTC-Rail Cargo Hungaria)

Balátlövők: Kuczora Csenge (Thüringer HC – Németország), Kácsor Gréta (CS Gloria 2018 BN – Románia), Csíkos Luca (Váci NKSE)

Balszélsők: Szöllősi-Schatzl Nadine (Moyra-Budaörs), Márton Gréta (FTC-Rail Cargo Hungaria)

A CSOPORTBEOSZTÁS

A-csoport, Debrecen: Svédország, MAGYARORSZÁG, Észak-Macedónia, Törökország

B-csoport, Debrecen: Montenegró, Románia, Szerbia, Csehország

C-csoport, Bázel: Franciaország, Spanyolország, Lengyelország, Portugália

D-csoport, Bázel: Dánia, Svájc, Horvátország, Feröer

E-csoport, Innsbruck: Norvégia, Ausztria, Szlovénia, Szlovákia

F-csoport, Innsbruck: Hollandia, Németország, Izland, Ukrajna