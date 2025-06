Öt poszton négy győri, köztük egy magyar az EHF női álomcsapatában

A 2024–2025-ES KÉZILABDAIDÉNY CSAPATA

NŐK

Kapus: Katrine Lunde (Norvégia, Odense Handbold)

Jobbszélső: Győri-Lukács Viktória (Magyarország, Győri Audi ETO KC)

Jobbátlövő: Dione Housheer (Hollandia, Győri Audi ETO KC)

Irányító: Henny Reistad (Norvégia, Team Esbjerg)

Beálló: Kari Brattset Dale (Norvégia, Győri Audi ETO KC)

Balátlövő: Estelle Nze Minko (Franciaország, Győri Audi ETO KC)

Balszélső: Chloé Valentini (Franciaország, Metz Handball)

Védő: Kari Brattset Dale (Norvégia, Győri Audi ETO KC)

Mint azt megírtuk, az EHF hét poszton és a védők között kereste az álomcsapat tagjait, 15 országból összesen 47 jelöltre lehetett szavazni. A listát az európai szövetség által felkért három szakértő (a visszavonuló Isabelle Gulldén, a volt ferencvárosi Nerea Pena, valamint Szanja Damnjanovics) állította össze. A végeredményben azonos súllyal vették számításba a játékosok, az edzők, a média és a szurkolók szavazatait.

A magyar válogatott játékosok közül négyet jelöltek az álomcsapatba: az irányítóknál a metzi Vámos Petrára, a jobbátlövőknél a ferencvárosi Klujber Katrinra, a jobbszélsőknél az ETO-s Győri-Lukács Viktóriára, míg a balszélsőknél az FTC-s Márton Grétára lehetett voksolni. Közülük egyedül Győri-Lukács Viktória került be a végleges álomcsapatba. A Bajnokok Ligája-győztes Rába-partiaktól érkezik a jobbátlövő (Dione Housheer), a beálló és védő (Kari Brattset Dale), valamint balátlövő is (Estelle Nze Minko).

A győriek részéről Hatadou Sakót és Kelly Dulfert is jelölték, míg a Ferencváros hat játékossal (Klujber Katrin, Márton Gréta, Laura Glauser, Angela Malestein, Andrea Lekics és Dragana Cvijics) is képviseltette magát, de a csapatba egyikük sem került be.

A férfi és a női mezőny MVP-jét a BL-csoportkör június 27-i sorsolása alkalmával hirdetik ki.