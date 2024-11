„Gyerekkorunk óta erre a pillanatra vártunk” – a mieink elleni kézi Eb-debütálásra készülő török testnevelő tanár

A törökök a feröeriek mellett a csütörtökön rajtoló női kézilabda Eb másik újoncai, bár a létszámbővítés nélkül aligha szerepelnének az idei tornán – mindenesetre a következő, 2026-os viadalon is ott lesznek, mivel társrendezők. Első csoportellenfelünk olimpián és világbajnokságon sem vett még részt, eddigi legjobb eredménye a 2009-es Mediterrán Játékokon szerzett ezüstérme.

„Itt van az egyik régi barátom is a csapatban, akivel gyerekkorunk óta erre a pillanatra vártunk. Egy álom vált valóra számunkra az Eb-kvalifikációval” – lelkendezett a Nemzeti Sportnak a török válogatott 32 éves beállója, Nurceren Akgün Göktepe, miközben a pár méterre őt széles mosoly kíséretében videózó, és az idei szezontól a román Craiovát erősítő Asli Iskit-Caliskanra mutatott.

Való igaz, nagy esemény a török női kézilabdázás életében a mostani Eb-részvétel, amelytől Akgün Göktepe szerint azt várják, hogy odahaza a sportágukra irányítja a figyelmet.

„Tizenegy légiós található a keretünkben, különösen ebben az idényben nőtt meg a számuk. Akik otthon játszunk, megvan a hétköznapi foglalkozásunk a kézilabdázás mellett. Én például testnevelőtanárként dolgozom Ankarában, míg a csapatom Bodrumban játszik” – folytatta a Yalikavaspor játékosa, aki tizenegy éves korában kezdett el kézilabdázni, majd négy évvel később már bekerült a válogatottba.

„Követjük a két magyar BL-csapatot, állandóan nézzük a mérkőzéseiket, így a tévéből ismerjük a magyar játékosokat. Biztos sok szurkoló fogja őket biztatni, izgatottan várjuk, milyen lesz a hangulat. Szeretnénk a legjobb arcunkat mutatni” – tekintett előre a csütörtök kora esti mérkőzésre.

Costica Buceschi magyaráz a játékosainak már Debrecenben

A két válogatott korábban kétszer találkozott egymással, mindkétszer a mieink győztek biztosan. A törököknél a legnagyobb név a szövetségi kapitány Costica Buceschi. Az 54 éves román tréner játékosként légióskodott Magyarországon, edzőként hazája női nemzeti együttese mellett többek között Nagybányán és Brassóban is dolgozott.

„Ez nagy esemény a török kézilabdázás életében, örülök, hogy edzőként a részese lehetek. Nehéz megjósolni, mire leszünk képesek a tornán, egyet biztosan ígérhetek, küzdeni fogunk, és közben megpróbáljuk élvezni is az egészet” – adott gyors helyzetjelentést a törökök kapitánya a Debrecen belvárosában található csapatszálláson. A szakvezetőt 2022 elején nevezték ki, előtte már irányította a Bajnokok Ligájában a helyi élcsapatot, a Kastamonut. Mint kiemelte, akkor szerepeltek első ízben a legrangosabb európai kupában, amely komoly mérföldkőnek számított még úgyis, hogy több légiós alkotta a keretüket. Szintén fontos eredménynek nevezte a Konyaalti 2023-as Challenge-kupa-sikerét.

„Idén többen külföldre szerződtek, így első kézből tapasztalhatják meg, miről szól a profi kézilabdázás. Törökországban inkább félprofinak mondanám a rendszert, a játékosok általában dolgoznak a kézilabda mellett, és délután érnek rá edzeni. Nehéz így felvenni a versenyt a profi csapatokkal” – folytatta, majd kitért rá, mit vár a mieink elleni nyitó meccsüktől.

„Nagyon nehéz lesz éppen a házigazda magyar válogatott ellen elkezdenünk a tornát, tudom, hogy itt mennyire szeretik az emberek a kézilabdát, különösen Debrecenben. Remélem, szép élményekkel gazdagodnak a játékosaim, és sok ember előtt játszhatnak. Próbáljuk a legjobbunkat hozni, ugyanakkor arra is figyelnünk kell, hogy frissek maradjunk a következő körre, amikor az északmacedónokkal találkozunk. Küzdeni szeretnénk, és mindenkinek megmutatni, nem vagyunk ám rosszak. Nem könnyű a sorsolásunk, a csoportunkból ketten is megjárták az olimpiát: a svédek állandóan üldözik az érmeket, míg a magyaroknak kiváló az utánpótlásuk, talán eljött a pillanat ezen játékosok számára, hogy hazai környezetben a dobogóért harcoljanak egy felnőtt világversenyen is. Nekünk ez az első, de fontos lépés a fejlődésünk útján, az Eb után folytatnunk kell a munkát, stratégiát alkotni, tanulni a mostani tornából” – tekintett már némileg előre is Buceschi.

A december 15-ig tartó magyar–osztrák–svájci közös rendezésű kontinensviadalon csütörtökön Törökország, szombaton Svédország, hétfőn pedig Észak-Macedónia lesz a mieink ellenfele a csoportkörben, egyaránt 18 órától a Főnix Arénában. Az ugyancsak debreceni középdöntőbe az első két helyezett jut be.