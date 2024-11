Férfi kézilabda Eb-selejtező: Miklós Gergő szerint erősebb is lehetne a finn válogatott

„Számomra egy kicsit furcsa, hogy a bajnok BK-46 csapatából kevesen vannak a keretben, például egy nagyon jó irányító, egy balátlövő és egy remek balszélső is kimaradt. Pontosan nem tudom az okát, lehetséges, hogy már nem szeretnének válogatottak lenni, de velük sokkal előrébb tartana a csapat” – nyilatkozta az MTI-nek Miklós, aki tavaly nyár óta szerepel a finn élvonalban.

Hozzátette, a klubtársai közül egy beálló és egy jobbszélső tagja a válogatottnak, amelybe több játékos is bekerült a svéd bajnokságból, de zömmel a hazai ligában szereplők alkotják a keretet. A kapus elmondása szerint skandináv stílusban játszik a válogatott, tehát a gyors, sok futásra épülő kézilabdát részesíti előnyben. Szövetségi kapitánya a játékosként háromszoros olimpiai ezüstérmes, hatszoros világbajnoki érmes, négyszeres Európa-bajnok svéd Ola Lindgren.

„Ők is szeretnének fejlődni, egyre jobb eredményeket elérni, és előbb-utóbb kijutni valamilyen világversenyre. Kíváncsi leszek, hogy ez a közeljövőben sikerül-e nekik” – mondta. A 2026-os Európa-bajnokság selejtezősorozatának első fordulójában, szerdán a magyarok Győrben 37–32-re nyertek Szlovákia ellen, a finnek pedig némi meglepetésre csak egy góllal, 29-28-ra kaptak ki Montenegró vendégeként.

„Számomra is meglepő volt. Jó kis meccs volt, nagyon sokat segített nekik Patrik Roslander kapus, aki a bajnokságban is jól véd a Grankulla IFK színeiben. Azt vettem észre, hogy több olyan játékosuk is van, aki sokkal előrébb tart, mint legutóbb a Litvánia elleni meccsen. Kíváncsian várom a vasárnapi mérkőzést, amelyen nyilván a magyaroknak fogok szurkolni, de remélem, hogy ugyanezt a jó játékot tudják produkálni a finnek” – fogalmazott Miklós, aki vasárnap elutazik Vantaaba, hogy élőben láthassa honfitársait. A Riihimäen Cocks 2007 és 2021 között csak két alkalommal nem nyerte meg a bajnokságot, a legutóbbi három idényben viszont nagy riválisa, a BK-46 mögé szorult. A két együttes a mostani szezonban már kétszer találkozott egymással: szeptember 13-án és 14-én is a BK-46 győzött házigazdaként.

„Számomra kicsit furcsa volt, ilyen dupla mérkőzéssel még nem találkoztam, ráadásul mindkettőt idegenben játszottuk. Szerintem ennél többet tudunk majd nyújtani az idény végén. Nem azt mondom, hogy biztosan elhódítjuk a bajnoki címet, de nagyon bízom benne, hogy az egyik csapat harmadik győzelméig tartó döntőt meg tudjuk nyerni” – magyarázta.

Miklós elismerte, amikor először szóba került, hogy az északi országba igazolhat, semmit nem tudott a finn kézilabdáról, de utánanézett a klubnak és a városnak is, majd nagy izgalommal költözött ki. A Cocks korábban a Bajnokok Ligája alsó ágán, illetve az Európa-ligában is szerepelt. Az Európa-kupában az előző és a mostani szezonban is elindult, de mindkétszer októberben búcsúzott.

Vannak orosz, fehérorosz, szerb, bosnyák, svéd, portugál és természetesen finn csapattársai – valamint a magyar átlövő, Fekete Dániel –, ezért angolul zajlik a kommunikáció. Miklós felidézte, hogy amikor az országváltás mellett döntött, akkor nagyon keveset, sőt szinte semennyit nem játszott a Fejér-B.Á.L. Veszprém csapatában, úgyhogy ahhoz képest előrelépés a finn élvonal, de a bajnokság egyébként gyengébb, mint a magyar. Minden mérkőzésen minimum egy félidőt kap, de ha jól megy neki a védés, akkor többet szokott játszani.

„Ki akartam próbálni a légióskodást. Harminc éves vagyok, és nem akartam úgy visszavonulni, hogy sosem próbáltam ki magamat külföldön” – mesélte Miklós, aki korábban Nagykanizsán, Törökszentmiklóson, Orosházán, Csurgón és Szegeden is védett. A szerződése két évre szól, vagyis jövő nyáron jár le. Az esetleges hosszabbításról még nem tárgyaltak, de ha a vezetőség szeretné, hogy maradjon és megfelelő ajánlatot kap, akkor át fogja gondolni.

FÉRFI EURÓPA-BAJNOKSÁG

2026, SELEJTEZŐ

2. CSOPORT, 1. FORDULÓ

MAGYARORSZÁG–Szlovákia 37–32 (15–12)

2. forduló

November 8., vasárnap

15.00: Finnország–Magyarország – élőben az NSO-n!