Győzelemmel kezdte az Eb-selejtezőket a magyar férfi kéziválogatott

FÉRFI EURÓPA-BAJNOKSÁG

2026, SELEJTEZŐ

2. CSOPORT, 1. FORDULÓ

MAGYARORSZÁG–Szlovákia 37–32 (15–12)

Győr, 1800 néző. V: Lindenbaum, Laron (izraeliek)

MAGYARORSZÁG: BARTUCZ – Fazekas G. 4, Ónodi-Jánoskúti 3, Sipos A. 1, Ligetvári, Bodó 4, BÓKA 5. Csere: Palasics (kapus), IMRE B. 9 (7), ROSTA M. 7, Hanusz 2, Győri M., Krakovszki Zs., Ancsin G. 2, Szűcs B. Szövetségi kapitány: Chema Rodríguez

SZLOVÁKIA: Zernovic – Fenár 1 (1), Hlinka, Duris 1, MACHÁC 6, PROKOP 5, Briatka 3. Csere: Paul (kapus), Moravcik, POTISK 5, Smetanka 5, Mital 1, Misovych 3 (2), Petrzela 2. Szövetségi kapitány: Fernando Gurich Mina

Az eredmény alakulása. 7. p.: 5–1. 12. p.: 6–5. 18. p.: 9–8. 26. p.: 14–9. 34. p.: 20–16. 42. p.: 22–20. 48. p.: 27–23. 52. p.: 30–26. 55. p.: 31–29. Kiállítások: 10, ill. 8 perc. Hétméteresek: 8/7, ill. 6/3

MESTERMÉRLEG

Chema Rodríguez: – Nehéz meccs volt, de pontosan erre számítottunk. Szlovákia megnehezítette a dolgunkat, nagy iram volt, sokat egy-egyeztek, de pozitívum, hogy jól alkalmazkodtunk az ellenfélhez. Az első félidőben a védekezésünk, a másodikban a támadójátékunk volt jobb.

Fernando Gurich Mina: – Nem lehetek elégedetlen az eredménnyel, amit elértünk. Persze védekezésben sok hibát elkövettünk, de ezt egy jobb csapat ellen tettük. Biztató kezdete volt ez a selejtezősorozatnak, szeretnénk ezen az úton tovább menni.

A csoport másik mérkőzésén

Montenegró–Finnország 29–28

A NAP MÁSODIK SZLOVÁKIA ELLENI GYŐZELME férfi kézilabdázóinkra várt, miután női jégkorong-válogatottunk a Németország-kupán 4–3-ra felülmúlta északi szomszédunkat. A helyszín a győri Audi Aréna volt, ahová a földrajzi közelség ellenére csupán néhány vendégszurkoló kísérte el csapatát.

A két ország a 2022-es Európa-bajnokságot még közösen rendezte meg – sajnos mindkét csapat a csoportkörben búcsúzott –, azóta Chema Rodríguez együttese túl van története legsikeresebb Eb-szereplésén (5. hely idén januárban) és a párizsi olimpián is. Az ötkarikás játékokon egy nehéz csoportból nem sikerült továbbjutni, de az, hogy tizenkét év után ismét sikerült kijutni, már óriási előrelépésnek számít.

Fotó: Árvai Károly/Nemzeti Sport

A két együttes legutóbb három és fél évvel ezelőtt, az Eurokupában találkozott, szintén Győrben, akkor 36–26-ra diadalmaskodtunk. Most is hasonlóan sima összecsapásra számítottunk, ami a mieink dicsérete. Két rutinos játékosunk, Mikler Roland és Lékai Máté távolléte nem okozhatott problémát ezen az estén. A válogatott hétre meghívott 20 emberből Bánhidi Bence, Szita Zoltán, Krakovszki Bence és Nagy Benedek maradt ki.

Bóka Bendegúz góljával indult a találkozó, meglepetésre Ónodi-Jánoskúti Máté is a kezdőcsapatban kapott helyet. Hihetetlen, hogy Imre Bence már most mekkora népszerűségnek örvend, a THW Kiel jobbszélsője még csak októberben lett 22 éves, de idén hamar belopta magát a rajongók szívébe. Most is négy góllal vétette észre magát az elején.

A helyzetkialakítás most is könnyen ment, a szlovák védők csak a hatoson belül tudtak hozzáérni a mieinkhez. Ezzel szemben a magyar fal kőkemény, de szabályos volt, így tíz percet követően 6–2 állt az eredményjelzőn.

A rivális ezután jelt adott magáról, és arról, hogy nem csak asszisztálni jött át a Dunán: 7–6-ra feljött, közben keményebb stílusra váltott. Nem sokan öklelik fel olyan simán Sipos Adriánt, ahogyan a rivális balszélsője… Hanusz Egon és Győri Mátyás pályára küldésével gyorsabbá vált a játékunk, Bartucz László hetest is védett, de a szünetben még csak három volt közte (15–12).