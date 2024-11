Férfi kézi NB I: ismét számolni kell a Szegeddel

Bejelentkezett a bajnoki címre szombati teljesítményével a Szeged, az ősi rivális Veszprém 28–24-es legyőzése során ismét bizonyította, hogy ebben az idényben tényleg jelentős eredményeket érhet el.

A két csapat egymás elleni párharcában a Szeged legutóbb 2023. június 2-án tudott diadalmaskodni, akkor még Juan Carlos Pastor ült a kispadon. Azt a bajnoki döntőben elért 31–25-ös sikert kilenc vereség követte, ezt a rossz szériát sikerült már Michael Apelgren irányításával megszakítaniuk a Tisza-partiaknak.

„Nagyon kemény hatvan perc volt, teljes szívvel harcoltunk, a szurkolóink a kezdetektől velünk voltak – mondta az első Szeged–Veszprém rangadója után Janus Smárason, a hazaiak izlandi irányítója. – Már az első percekben sikerült megmutatni, hogy készen állunk a csatára, bizonyítottuk, hogy nagyon tehetséges játékosok alkotják a sorainkat. Nem hinném, hogy a jó rajttal megleptük volna a Veszprémet, de biztosan megadta a kellő magabiztosságot nekünk.”

A Szeged 29 éves játékmestere ezúttal is jól szervezte csapata támadójátékát, a három gólja nem adja vissza, valójában mekkora szerepe volt a sikerben. Lapunknak rendkívül szerényen mégis csapattársai védekezését emelte ki, ami nem véletlen, hiszen együttese az első 14 percben csupán három gólt kapott a BL-trófea egyik legfőbb várományosa ellen.

„Az utolsó tíz percben volt némi problémánk a gólszerzéssel, de a védekezésünk számos alkalommal kisegített bennünket. Aztán a végén találtunk valami extrát, hideg fejjel, türelmesen játszva megőriztük az előnyünket” – értékelt Smárason.

A túloldalon is van egy izlandi világklasszis, Aron Pálmarsson október végén tért vissza Veszprémbe. 2017 után lépett pályára ismét a legnagyobb magyar rangadón, az első félidő hajrájában sokat tett azért, hogy régi-új együttese 12–12-re visszajöjjön. A második félidőben szinte végig a pályán volt, de meglepetésre csak néhány percre állt össze a Pálmarsson, Luka Cindric, Nedim Remili álomtrió. Vagyis Xavier Pascual azért hagyott még taktikai variációkat az idény további rangadóira is. A címvédőnek Jehja El-Dera, Lukas Sandell és Gasper Marguc távolléte is okozott nehézségeket, ez a helyzet tovább szűkítette a katalán vezetőedző lehetőségeit.

Az ősz mindkét csapatnak a Bajnokok Ligájában folytatódik, a Veszprém csütörtök este a lengyel Wisla Plockot fogadja, amikor a Szeged Kielcében lép pályára.

„Nagy intenzitással, jól játszottunk, de sok lövést elhibáztunk, a Szeged hatékonyabban támadott. A félidők eleje nem sikerült túl jól, sorozatban dobták a gólokat a hazaiak, de mind a kétszer felzárkóztunk. A hajrában ellenfelünk jobban koncentrált, de a küzdőszellemünkkel elégedettek lehetünk. Jót tesz nekünk és a magyar bajnokságnak is, hogy riválisunk ismét nagy erőt képvisel. Aron Pálmarsson érkezésével jobb csapat lettünk, nagyon örülünk, hogy itt van velünk. Barcelonában már játszottunk együtt, jó a kapcsolatunk a pályán és azon kívül is. Jó volt látni, hogy a szurkolók mennyire pozitívan fogadták őt a visszatérésekor” – árulta el a Veszprém beállója. Ludovic FABREGAS

KÉZILABDA

FÉRFI NB I

9. FORDULÓ

OTP Bank-Pick Szeged–Veszprém HC 28–24 (12–12)

Szeged, 7483 néző. Vezette: Bócz, Wiedemann

SZEGED: MIKLER R. – SOSTARIC 7 (5), Röd, Smárason 2, Bánhidi 3, Mackovsek 2, FRIMMEL 4. Csere: Thulin (kapus), KALARAS, Garciandia 2, BODÓ 5, KUKICS 3, Toto. Edző: Michael Apelgren

VESZPRÉM: Corrales – Vajlupau, REMILI 8 (2), FABREGAS 7, Grahovac, LIGETVÁRI, DESCAT 4 (3). Csere: Jensen (kapus), Cindric 2, Koszorotov, Pálmarsson 2, Casado 1, Pesmalbek. Edző: Xavier Pascual

Az eredmény alakulása. 4. perc. 1–2. 10. p.: 4–3. 14. p.: 6–3. 19. p.: 6–5. 27. p.: 9–10. 33. p.: 14–12. 36. p.: 17–14. 43. p.: 21–19. 48. p.: 22–20. 52. p.: 24–21. 55. p.: 25–24. 59. p.: 26–24

Kiállítások: 6, ill. 4 perc.

Hétméteresek: 5/5, ill. 7/5

MESTERMÉRLEG

Michael Apelgren: – Lelkes szurkolóink ezúttal is csodálatos hangulatot teremtettek, köszönet érte. Kemény meccsen jól teljesített csapatunk, elsősorban a kapusteljesítménnyel és a védekezéssel vagyok elégedett. Helyén kezeljük a győzelmet, igyekszünk erőt meríteni ebből a fontos sikerből.

Xavier Pascual: – A csapat hozzáállásával nem volt probléma, még a hajrában is voltak győzelmi esélyeink. Azért nyert a Szeged, mert a kritikus pillanatokban kevesebb technikai hibát követett el. Készülünk tovább az előttünk álló feladatokra.