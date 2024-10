Szemerey Zsófi: Ott mutattam meg, mit tudok, ahol jelenleg nem kapok sok lehetőséget

„Óriási örömöt érzek – fogalmazott Szemerey Zsófi. – Az igazat megvallva szerintem az elmúlt öt hétben nem játszottam ennyit, mint most. Nagyon örülök, hogy sikerült megmutatnom, ráadásul pont ebben az országban, amelyben jelenleg nem kapok annyi lehetőséget. Remélem, ez jó válasz volt, köszönöm a lányoknak, mert nagyon sok pozitívumot kaptam tőlük és nagyon biztattak.”

A rutinos kapus kiemelte, hogy a korábban kevesebbet játszó játékosok is felnőttek a feladathoz, s ez sokat jelent a jövőre nézve.

„Óriási pozitívum, hogy Franciaországban végig vezetve tudtunk meccset nyerni. Nagyon örülök, hogy akik ezúttal több lehetőséget kaptak, meg tudták mutatni, hogy nemhiába vannak itt, remélem, hogy ez még jobban erősít a csapaton és nem csak egy sorunk tud lenni, ez nagyon fontos. Most, a francia meccsen is olyan tempót diktált az ellenfél, amelyben elfáradtunk, jöttek is egyből a hibák” – mondta Szemerey.

NŐI KÉZILABDA

FELKÉSZÜLÉSI MÉRKŐZÉS

Franciaország–Magyarország 27–30 (12–15)

Toulon. V: Weijmans, Wolbertus (hollandok)

FRANCIAORSZÁG: Glauser – Toublanc 1, Sercien-Ugolin 2, Bouktit 5 (1), O. Kanor 7, Horacek 1, C. Lassource 2. Csere: André (kapus), Grandveau 2, D. Lassource 1, Mairot, Dupuis 1, Coatanea 3, Ondono, Zaadi 2, Granier. Szövetségi kapitány: Sébastien Gardillou

MAGYARORSZÁG: Szemerey – Faluvégi D. 5, Papp N. 2, Vámos P. 6, Füzi-Tóvizi 1, Kuczora 4 (1), Szöllősi-Schatzl. Csere: Simon P. 3 (1), Bordás, Kácsor 1, Márton G. 4, Grosch 2, Juhász Gréta 2, Pásztor N. Szövetségi kapitány: Golovin Vlagyimir

Az eredmény alakulása. 7. perc: 0–2. 11. p.: 2–5. 17. p.: 7–9. 25. p.: 8–14. 35. p.: 15–17. 43. p.: 19–22. 48. p.: 21–25. 51. p.: 24–26. 55. p.: 24–28. 57. p.: 27–28

Kiállítások: 4, ill. 8 perc

Hétméteresek: 3/1, ill. 4/2