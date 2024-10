Női kézilabda: Szemerey Zsófi remekelt, legyőztük a franciákat felkészülési mérkőzésen

NŐI KÉZILABDA

FELKÉSZÜLÉSI MÉRKŐZÉS

Franciaország–Magyarország 27–30 (12–15)

Toulon. V: Weijmans, Wolbertus (hollandok)

FRANCIAORSZÁG: Glauser – Toublanc 1, Sercien-Ugolin 2, Bouktit 5 (1), O. Kanor 7, Horacek 1, C. Lassource 2. Csere: André (kapus), Grandveau 2, D. Lassource 1, Mairot, Dupuis 1, Coatanea 3, Ondono, Zaadi 2, Granier. Szövetségi kapitány: Sébastien Gardillou

MAGYARORSZÁG: Szemerey – Faluvégi D. 5, Papp N. 2, Vámos P. 6, Füzi-Tóvizi 1, Kuczora 4 (1), Szöllősi-Schatzl. Csere: Simon P. 3 (1), Bordás, Kácsor 1, Márton G. 4, Grosch 2, Juhász Gréta 2, Pásztor N. Szövetségi kapitány: Golovin Vlagyimir

Az eredmény alakulása. 7. perc: 0–2. 11. p.: 2–5. 17. p.: 7–9. 25. p.: 8–14. 35. p.: 15–17. 43. p.: 19–22. 48. p.: 21–25. 51. p.: 24–26. 55. p.: 24–28. 57. p.: 27–28

Kiállítások: 4, ill. 8 perc

Hétméteresek: 3/1, ill. 4/2

ÖSSZEFOGLALÓ

Nagy tempóban, lendületes támadásokkal kezdődött a meccs, de sok volt a hiba mindkét oldalon – ebből azonban jól jött ki a magyar válogatott, amely Szemerey Zsófi védéseinek köszönhetően az első négy percben gyorsan két góllal meglépett ellenfelétől. Aztán Faluvégi Dorottya percei következtek: a szélső első négy lövése pontos volt, ennek köszönhetően a 15. perc után négy, majd öt góllal is vezettünk az olimpiai ezüstérmes, világbajnoki címvédő otthonában.

Sőt, a félidő végéhez közeledve Márton Gréta is belelendült, Faluvégi újabb gólt szerzett, s Simon Petra is betalált – így ha csak rövid ideig is, de a 26. percben hatgólos előnybe kerültünk. A franciák ezután időt kértek, és behozták a Ferencváros játékosát, Orlane Kanort, aki rögtön kétszer is villant, így felzárkóztak a franciák. Az utolsó támadást mi vezethettük az első harminc percben, de csak időn túli szabaddobásig jutottunk. Ezt Simon vállalta el, és nem is célzott rosszul: Laura Glausernek nagy bravúrra volt szüksége, hogy kitornássza ferencvárosi klubtársa cseles lövését. De így sem volt ok panaszra, egy félidő után 15–12-re vezettünk a franciák otthonában.

A második félidőben a franciák felzárkóztak, de egyenlíteni nem tudtak. Szemerey továbbra is remekelt a magyar csapat kapujában, és bár a franciák többször is feljöttek egy gólra, egyszer sem tudtak kiegyenlíteni. Faluvégi mellé Vámos Petra is felnőtt a mieinknél támadásban, olyannyira, hogy hat találatával a magyar csapat legeredményesebb játékosának bizonyult, míg előbbi öt találattal zárt. A franciáknál Kanor hét gólt szerzett, a meccs végén a franciák őt választották a meccs legjobb játékosának. De hasonlóképp megérdemelte volna a díjat Szemerey is, aki 16 védéssel, 38 százalékos védési hatékonysággal fejezte be a találkozót.

A magyar válogatott – 14 évnyi szünet után – győzelmet, méghozzá 30–27-es győzelmet aratott a franciák elleni első felkészülési mérkőzésen. Folytatás szombaton, ugyancsak az olimpiai ezüstérmes ellen, de már nem Toulonban, hanem Párizsban.