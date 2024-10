Golovin Vlagyimir: Voltak hullámvölgyeink, de nem estünk szét

Hasznos és értékes tapasztalatokkal gazdagodhattak a magyar női kézilabda-válogatott tagjai az elmúlt héten. A Golovin Vlagyimir által irányított, a november végén kezdődő osztrák–magyar–svájci közös rendezésű Európa-bajnokságra készülő együttes (amelyből ezúttal Böde-Bíró Blanka, Janurik Kinga, Klujber Katrin és Győri-Lukács Viktória is hiányzott) egy rövid győri edzőtábor után Franciaország felé vette az irányt, ahol két edzőmérkőzést vívott a világbajnoki címvédő, olimpiai ezüstérmes házigazdával – egy nagyszerű győzelem és egy szoros vereség volt a mérleg. Csaknem 14 év elteltével, a 2010-es kontinenstornán aratott siker után tudták felülmúlni a mieink újra a világ egyik legjobbját.

„A legfontosabb természetesen az, hogy az első meccset sikerült megnyernünk. A második hajrája nem alakult jól, de ez sem probléma – mondta a vasárnapi hazaérkezés után Golovin Vlagyimir. – Megvoltak a terveink az előző, szeptember végi összetartásra is, akkor a védekezés mégsem működött, így most az első két nap megbeszéltük a játékosokkal, hogy mi nem ment, miért nem működött, és megpróbáltuk kijavítani ezeket a hibákat. A két franciaországi mérkőzésen nagyon sokat visszakaptunk a megbeszéltekből. Voltak így is olyan periódusok, amikor hátul kevesebbet ütköztünk, amit ezen a szinten góllal büntetnek az ellenfelek, de összességében jó volt a védekezésünk. Egy-egy hiba mindig becsúszhat, de Szemerey Zsófi nagyon sokat segített a kapuban, és ne felejtsük el, hogy Bukovszky Anna is jól szállt be a második találkozó utolsó húsz percére, ez biztató a jövőre nézve. Voltak ugyan hullámvölgyeink, de nem estünk szét, mert tisztában voltunk azzal, mire vagyunk képesek: az olimpia után is és most is kiemelném, hogy mentálisan erős és jó a csapatunk.”

A kapitány szerint egyre jobban alakul az együttes játéka egy hónappal az Eb előtt, most voltak hiányzók, méghozzá kulcsemberek, de ez nem éreztette annyira a hatását, mert voltak mások a keretben, akik megoldották a helyzeteket. Mindenkire lehet számítani, ami lényeges a következő nagy feladatok szempontjából.

Női nemzeti csapatunk legközelebb a november 18-i héten, már a közvetlen Eb-felkészülés kezdetekor gyűlik össze újra. A november 28-án rajtoló kontinenstorna előtt még két mérkőzésen tesztelhetnek Golovinék az egyaránt Eb-résztvevő szlovákok és ukránok ellen Tatabányán.

Mindkét franciák elleni mérkőzés nagyon nehéz volt. Lesz min javítani az Európa-bajnokságig, de ezek a meccsek jó mércék voltak, kijöttek a hibák is, amelyeket ki kell javítani. Úgy érzem, helytálltunk, megmutattuk, mire vagyunk képesek, de ennél is van feljebb. Mindig a védekezésre koncentrálunk elsősorban, hogy meglegyen a stabil alap hátul, ezen dolgozunk és az elmúlt időszakban ezen a téren is sokat léptünk előre. Amikor összeállunk, az sok pluszt ad a játékunkhoz, ezeket az időszakokat kell minél tovább nyújtani, mert ettől magabiztosabbak leszünk.

Füzi-Tóvizi Petra, a magyar válogatott beállója A csapatnak és az új szakmai stábnak is fontos volt, hogy győzelemmel zártuk a válogatott hetet. A magyarok elleni második meccsen már jobban védekeztünk, voltak lerohanásaink és a kapusunk is jól teljesített, amire támadásban is tudtunk alapozni. Szükségünk volt a pozitív élményekre, mert novemberben nem lesz sok időnk közösen felkészülni az Európa-bajnokságra.

Tamara Horacek, a francia válogatott átlövője Vélemények

NŐI KÉZILABDA FELKÉSZÜLÉSI MÉRKŐZÉS

FRANCIAORSZÁG–MAGYARORSZÁG 26–22 (13–14)

Párizs, 3000 néző. V: Weijmans, Wolbertus (hollandok)

FRANCIAORSZÁG: Sako – Coatanea 2, D. Lassource 1, Ondono 1, O. KANOR 5, ZAADI 5, Dupuis 2. Csere: ANDRÉ (kapus), Sercien-Ugolin, Horacek 1 (1), Mairot 2, Bouktit 2, Toublanc 2, C. Lassource 2, Grandveau 1. Szövetségi kapitány: Sébastien Gardillou

MAGYARORSZÁG: SZEMEREY – Faluvégi D. 2, Papp N. 3, VÁMOS P. 4, FÜZI-TÓVIZI 1, Kuczora 2, Szöllősi-Schatzl 3. Csere: Bukovszky (kapus), Simon P. 2, Albek 1, Kácsor 1, Márton G. 2, Pásztor N., Juhász Gréta 1. Szövetségi kapitány: Golovin Vlagyimir

Az eredmény alakulása. 4. perc: 4–2. 11. p.: 8–7. 20. p.: 8–12. 27. p.: 11–13. 35. p.: 16–15. 42. p.: 19–17. 46. p.: 20–20. 53. p.: 21–22

Kiállítások: 4, ill. 4 perc

Hétméteresek: 4/1, ill. –

A TOVÁBBI PROGRAM

November 22. (Tatabánya): MAGYARORSZÁG–Szlovákia

November 24. (Tatabánya): MAGYARORSZÁG–Ukrajna