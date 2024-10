A második meccsen már nem jött a győzelem – a franciáké lett Párizsban a siker

NŐI KÉZILABDA FELKÉSZÜLÉSI MÉRKŐZÉS

FRANCIAORSZÁG–MAGYARORSZÁG 26–22 (13–14)

Párizs, 3000 néző. V: Weijmans, Wolbertus (hollandok)

FRANCIAORSZÁG: Sako – Coatanea 2, D. Lassource 1, Ondono 1, O. KANOR 5, ZAADI 5, Dupuis 2. Csere: ANDRÉ (kapus), Sercien-Ugolin, Horacek 1 (1), Mairot 2, Bouktit 2, Toublanc 2, C. Lassource 2, Grandveau 1. Szövetségi kapitány: Sébastien Gardillou

MAGYARORSZÁG: SZEMEREY – Faluvégi D. 2, Papp N. 3, VÁMOS P. 4, FÜZI-TÓVIZI 1, Kuczora 2, Szöllősi-Schatzl 3. Csere: Bukovszky (kapus), Simon P. 2, Albek 1, Kácsor 1, Márton G. 2, Pásztor N., Juhász Gréta 1. Szövetségi kapitány: Golovin Vlagyimir

Az eredmény alakulása. 4. perc: 4–2. 11. p.: 8–7. 20. p.: 8–12. 27. p.: 11–13. 35. p.: 16–15. 42. p.: 19–17. 46. p.: 20–20. 53. p.: 21–22

Kiállítások: 4, ill. 4 perc

Hétméteresek: 4/1, ill. –

ÖSSZEFOGLALÓ

A Toulonban csütörtök késő este rendezett első találkozó után szombaton Párizsban ismét megmérkőzött egymással a francia és a magyar női kézilabda-válogatott az Európa-bajnoki felkészülés jegyében.

A november végén rajtoló, részben hazai rendezésű kontinenstornára való hangolódás eddig jól sikerült a mieinknek, hiszen végig vezetve 30–27-re megnyerték az első csatát. Nem csoda, hogy a játékosok mosolygósan futottak be a pályára a kezdés előtti bemutatásnál és Golovin Vlagyimir is vidáman kacsintott bele a kamerába az összekapaszkodáskor. A hazaiak meccskeretébe ezúttal bekerült a Győr kapusa, Hatadou Sako.

Nagy tempóban indult a küzdelem, mindkét együttes próbálta gyorsan befejezni a támadásait. Három és fél perc elteltével 4–2-re léptek el a franciák, akik hatékonyan használták ki, hogy vendégrészről az elején döcögött a visszarendeződés. Védekezésben láthatóan felszívta magát a világbajnoki címvédő és olimpiai ezüstérmes házigazda, hol hatos fallal, hol pedig nyitottabb, öt egyes felállással próbálta útját állni a Golovin-csapatnak. Vámos Petra és társai azonban nem hagyták magukat leszakítani, elöl megvoltak a jó megoldások és hátul is egyre inkább összeálltak.

Az első összecsapáson brillírozó Szemerey Zsófi is kezdett belelendülni a kapuban, ziccereket és két hétméterest is védett. Több mint tíz percig képtelen volt betalálni a rivális, így a magyar válogatott húsz perc elteltével egy 5–0-s sorozattal 12–8-ra ellépett. Ám ahogyan csütörtökön, a szünet előtt most is faragni tudott hátrányából Franciaország, ami intő jel a mieinknek az Eb-re nézve.

Szemerey hétméteresvédéssel kezdte a második játékrészt, ennek ellenére a hazaiak indítottak jobban és tovább nehezítette a dolgunkat, hogy Papp Nikolettát a kispadon ápolni kellett, mert egy ütközés következtében felszakadt a jobb szemöldöke. A Romániában légióskodó jobbátlövő már nem is állt vissza a csatába. Sok volt a hiba mindkét részről, a franciák például ezen a meccsen is mániákusan át akarták ejteni Szemereyt, hiába. Így is visszavette a vezetést Sébastien Gardillou garnitúrája, amiben óriási szerepe volt a csereként beszálló 24 éves bresti Floriane André kapusbravúrjainak. A mérkőzés záró harmadához érve a váci hálóőr, Bukovszky Anna is esélyt kapott a szövetségi kapitánytól a túloldalon. Golovin Vlagyimir igyekezett azoknak is lehetőséget adni, akik eddig kevesebbet szerepeltek.

Bár az átlövőzónákból nem ment, a hajrához közeledve nem tűnt reménytelennek, hogy újra bravúrt ér el a sokat cserélő és a második sorral kísérletező válogatottunk, amely karaktert és mentális erőt mutatva visszazárkózott, a jobbszélső Faluvégi Dorottya találatát követően az utolsó tíz percre 21–21-es döntetlennel fordult. Sőt, Albek Anna bombájával az 53. percben újra előnybe került. Ami azonban pillanatok alatt elillant, a hibákat kíméletlenül kihasználó franciák egy 5–0-s sorozattal fordítottak és visszavágtak a csütörtöki vereségért.

Ettől függetlenül ezekre a felkészülési meccsekre bőven építhetnek Golovinék, akik remélhetőleg az Európa-bajnokság debreceni középdöntőjében ismét találkoznak a francia együttessel december elején.

PERCRŐL PERCRE