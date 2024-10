Megszenvedett, de negyedik győzelmét is megszerezte a Veszprém a Bajnokok Ligájában

KÉZILABDA

FÉRFI BAJNOKOK LIGÁJA, CSOPORTKÖR

5. FORDULÓ

A-CSOPORT

Veszprém HC–Fredericia HK (dán) 34–32 (16–12)

ÖSSZEFOGLALÓ

PAPÍRON KÖNNYEBB FELADAT VÁRT a Veszprém HC férfi kézilabdacsapatára a Bajnokok Ligája ötödik csoportfordulójában, hazai pályán fogadta a sereghajtó, BL-újonc dán Fredericiát, amely az első négy kör után messze a legtöbb gólt kapta a komplett mezőnyben, kereken százötvenet. Edzőjének, az egykori dán és izlandi sikerkapitánynak, Gudmundur Gudmundssonnak ugyan nagyon jól cseng a neve a sportágban, de a csapat kerete tele van skandináv fiatalokkal, így még az sem tűnik mindig biztosnak, hogy a gárda készen áll az európai elitsorozatra.

Ehhez képest a Veszprém Arénában a vendégek igencsak lelkesen kezdték a találkozót, Mike Jensennek többször is védenie kellett a hazai kapuban, de a dánok így is elléptek egy-két góllal, és még tíz perc után is vezettek. Egy hazai támadásnál Jehja el-Dera maradt a földön egy lefordulás után, a védője, a német beálló, Evgeni Pevnov ugyan kicsit húzta a mezét, de egyből jelezte, hogy ő semmit nem csinált, és valóban nem, az egyiptomi balátlövő rosszul lépett, meg is sérült, és nagyon nem nézett ki jól, ahogy ketten vitték le ölben a pályáról.

Az eset után kicsit összeszedte magát az Építők, átvette a vezetést, keményebb lett a védelme, az első harminc percben tíz lövést hárító Jensen pedig továbbra is remekelt, de a vendéglátó mégsem tudta lerázni magáról a játékot ügyesen lassító vendégeket, akik még három perccel az első játékrész vége előtt is csak kétgólos hátrányban voltak. Ebből ugyan négy lett a szünetre, de a két csapat játékerejét nézve ez is nagyon kevésnek tűnik, a hazaiak ugyan pontosabban céloztak, de a Fredericia meglepetésre többször lőtt kapura ellenfelénél.

A második félidő elején Pevnovnak már nem nagyon volt miért reklamálnia, a két játékvezető rövid videózás után piros lappal végleg kiállította, miután fejbe lőtte Szergej Koszorotovot. Bár ez előnyét nagyobb erőfeszítés nélkül megtartotta, továbbra sem esett ellenfelének a Veszprém, nem adott bele apait-anyait, így a várt gála elmaradt, csak Nedim Remili termelte szokása szerint a gólokat, meg sem állt kilencig. A hajrá izgalmasan indult, ugyanis a vendégek feljöttek egy gólra, de az Építők mindig észbe kapott, amikor az ellenfél túl közel merészkedett.

Az utolsó percek a vártnál így is jóval szorosabban alakultak, a hazai előny csak néhány gólos maradt, a hazai játékosok kissé indiszponáltnak tűntek, a játékuk közel sem volt olyan gördülékeny, mint szokott, pedig a szurkolókon semmi sem múlt, végig zúgott az ütemes „hajrá Veszprém!”. Fél perccel a vége előtt csak egyetlen góllal vezettek a hazaiak, a vége sovány 34–32 lett, a két pontot persze otthon tartotta a Veszprém, de aki látta az összecsapást, abban biztosan maradt némi hiányérzet.

