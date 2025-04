Tobias Thulin: Ha így folytatjuk, fényes jövő vár ránk

„Jelentős potenciál van a csapatunkban, ha a legjobb formánkat hozzuk, a világon bárkit meg tudunk verni. Ebben az idényben túl sok mérkőzést veszítettünk el a bajnokságban, érezzük, hogy többet kell mutatnunk, de ha így folytatjuk, fényes jövő vár ránk. Sokat jelent nekem ez az aranyérem, és az is, hogy én lettem a négyes döntő legértékesebb játékosa, amennyire csak tudtam, segítettem a csapatomat, hogy hazavihessük Szegedre a kupát. Mondhatjuk, hogy elégedett vagyok a teljesítményemmel, a győzelem a legfontosabb, a jó játékom bónusz” – értékelte saját produkcióját is Thulin, aki kiemelte, hogy a siker erőt ad nekik a folytatáshoz, a két magyarországi cím közül az egyiket már megnyerték, szeretnék a másikat is elhódítani.

A szegedi első sor minden tudását megmutatta, a Sostaric, Röd, Smárason, Bánhidi, Mackovsek, Frimmel hatosból mindenki hozzátette a magáét. Sostaric és Röd a „balszárnyon” a gólok majdnem feléért volt felelős (31-ből 15 találat kettejüké volt), amikor égett a ház, Bánhidi mindig megjátszható volt, Mackovsek hármas védőként brillírozott, Frimmel hajrábeli hidegvéréről már írtunk, Smárason pedig ismét jól diktálta a ritmust a meccs első szakaszában, amikor együttese 9–3-ra meglépett.