Női kézilabda BL: felemás napot zártak a magyaros csapatok

Az A-csoportban a Storhamar és a Metz az első perctől fogva szinte teljesen fej fej mellett haladtak, a félidő vége azonban egy kicsit jobban jött ki Vámos Petráéknak, így kétgólos előnnyel várhatták a folytatást. A fordulás után a franciák tartani is tudták a kiharcolt előnyt, ám a 45. percben ritmust a Storhamar megfordította az eredményt. Az utolsó percekben viszont a Metz is visszajött, és ha a győzelmet nem is, de egy döntetlent ki tudott harcolni.

A vendégeknél Szemerey Zsófi 34 százalékosan védett (29 lövésből 10 védés), míg Vámos mindkét lövéséből gól lett.

A B-csoportban két hazai siker született. Az Odense a mindössze 22 gólig jutó, új névvel induló Ludwigsburgot múlta felül. Az elmúlt idényben még Bietigheimként szereplő németeknél Faluvégi Dorottya és Háfra Noémi sem talált be.

A Rapid Bucuresti a főtámogatója elvesztése miatt légiósai nagy részétől megváló Buducsnosztot győzte le öttel, a románoknál Korsós Dorina mindhárom helyzetét gólra váltotta.

NŐI KÉZILABDA BAJNOKOK LIGÁJA

CSOPORTKÖR, 1. FORDULÓ

A-CSOPORT

Storhamar (norvég)–Metz (francia) 29–29 (12–14)

B-CSOPORT

Odense (dán)–Ludwigsburg (német) 28–22 (13–10)

Rapid Bucuresti (román)–Buducsnoszt (montenegrói) 32–27 (15–15)